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Ölüdeniz'de Babadağ Teleferik otoparkında toprak kayması istinat duvarını çökertti

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Ölüdeniz'de Babadağ Teleferik otoparkında toprak kayması istinat duvarını çökertti Haber Videosunu İzle
Ölüdeniz'de Babadağ Teleferik otoparkında toprak kayması istinat duvarını çökertti
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Fethiye Ölüdeniz'de Babadağ Teleferik otoparkında toprak kayması meydana geldi; istinat duvarı çökerken reklam tabelaları yıkıldı. Güvenlik için otoparka ulaşım sağlayan yol kapatıldı, teleferiğe gitmek isteyenler kaldırımdan yürüdü; yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ Teleferik işletmesine ait otoparkta toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çökerken, reklam tabelaları da yıkıldı. Olayın ardından güvenlik önlemi amacıyla otoparka ulaşımı sağlayan yol kapatıldı.

Teleferiğe ulaşmak isteyen vatandaşlar ise araç yolunun kapatılması nedeniyle kaldırım üzerinden yürüyerek ulaşım sağladı. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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