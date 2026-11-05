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Şehit polisin kızına emniyet teşkilatından anlamlı doğum günü sürprizi

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Şehit polisin kızına emniyet teşkilatından anlamlı doğum günü sürprizi
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Şehit Polis Memuru Tayfun Baş’ın kızı ve Muğla Teknoloji Koleji (MTK) Anaokulu öğrencisi Ayseren Baş’ın 6’ncı yaş günü, emniyet teşkilatı mensuplarının katılımıyla kutlandı.

Şehit Polis Memuru Tayfun Baş'ın kızı ve Muğla Teknoloji Koleji (MTK) Anaokulu öğrencisi Ayseren Baş'ın 6'ncı yaş günü, emniyet teşkilatı mensuplarının katılımıyla kutlandı.

Şehit Polis Memuru Tayfun Baş ve Özlem Baş'ın kızları Ayseren Baş için düzenlenen doğum günü kutlamasına emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan personel katıldı. Özel Harekat, Trafik, Sosyal Hizmetler, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Komiser Hamdi Bey Karakolu ve devriye ekiplerinden emniyet personelinin katıldığı kutlamada, MTK Anaokulu öğretmenleri ve okul yöneticileri de yer aldı. Ayseren'in mutluluğuna ortak olan emniyet personeli, küçük öğrencinin yeni yaşını kutlayarak kendisine iyi dileklerde bulundu. Kutlamanın ardından Şehit Polis Memuru Tayfun Baş rahmet, minnet ve saygıyla anılırken, Ayseren Baş'a sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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