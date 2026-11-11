GEKA koordinasyonundaki Aydın ve Muğla Zeytin Rotaları Projesi Kuşadası'nda tanıtıldı

Güney Ege'nin köklü zeytin ve zeytinyağı kültürünü turizme kazandırmayı hedefleyen Aydın ve Muğla Zeytin Rotaları Projesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) koordinasyonunda; Aydın ve Muğla Valilikleri ile iki ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin iş birliğinde yürütülen proje, bölgenin yüzyıllara dayanan zeytincilik geleneğini turizm deneyimine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kuşadası ticaret Odası'nda düzenlenen tanıtım programına Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Saraç, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında Aydın ve Muğla'nın toplam sekiz ilçesinde zeytin kültürünü merkeze alan tematik turizm rotaları oluşturulacak. Zeytin hasadı, zeytinyağı üretimi, tadım etkinlikleri, gastronomi deneyimleri ve kültürel miras durakları aynı turizm ağı içerisinde bir araya getirilecek. Çalışmayla bölgenin zeytincilik geleneğinin korunması, yerel değerlerin tanıtılması ve sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Turizm hareketliliğini daha geniş bir coğrafyaya yaymayı hedefliyoruz"

Lansman programında konuşan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Saraç, "Güney Ege Zeytin Rotası, ilimizin köklü mirasını turizmle buluşturan, kültürel değerlerimizi görünür kılan ve bölgemizin turizm potansiyeline yeni bir boyut kazandıran önemli bir çalışmadır. İlimizin turizm potansiyelini çeşitlendirmeyi ve turizm hareketliliğini daha geniş bir coğrafyaya yaymayı hedefliyoruz. Bu süreçte Aydın Valiliğimiz ve Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, taşıdığı vizyon ve ortaya koyduğu iş birliği açısından bizler için ayrı bir önem taşımaktadır. Turizm artık yalnızca kum, güneş ve denizden ibaret değildir. Ziyaretçilere özgün deneyimler sunan, yerel kültürü ve yaşam biçimini tanıtan alternatif destinasyonlar giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Zeytin bahçelerimiz, geleneksel üretim yöntemlerimiz, gastronomi değerlerimiz ve kırsal yaşam kültürümüz, bu anlamda bölgemiz için önemli fırsatlar sunmaktadır" dedi.

"Zeytin kültürünü turizmle buluşturmak amacıyla bir araya geldik"

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı toplantıda yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz üzere zeytin, bu topraklarda yüzyıllardır yetişen, köklü bir geçmişe sahip çok değerli bir üründür. Ancak zeytin bizim için yalnızca bir tarım ürünü değildir. Aynı zamanda bu coğrafyanın kültürel mirası, görsel zenginliği, yaşam biçimi ve geleneklerinin önemli bir parçasıdır. Bugün burada, bu değerli mirası daha geniş kitlelere tanıtmak ve zeytin kültürünü turizmle buluşturmak amacıyla bir araya geldik. Amacımız, zeytini yalnızca üretim boyutuyla ele almak değil; zeytinlikleri, zeytinyağı üretimini, yerel lezzetleri, köylerimizin kültürel zenginliklerini ve bölgenin doğal güzelliklerini bir bütün halinde değerlendirerek deneyim odaklı bir turizm rotası oluşturmaktır. Malumunuz, Aydın ve Muğla turizm faaliyetleri açısından oldukça güçlü iki şehrimiz. Ancak turizm hareketliliği büyük ölçüde kıyı şeridinde yoğunlaşıyor. Bizim hedeflerimizden biri, bu hareketliliği kıyı bölgelerinden iç kesimlere, köylerimize ve kırsal alanlarımıza da yaymak. Çünkü bizim çok güçlü bir kültürümüz, birbirinden güzel köylerimiz, zengin tarımsal ürünlerimiz ve tanıtılmayı bekleyen pek çok değerimiz var. İşte Zeytin Rotaları Projesi ile bütün bu değerleri bir araya getirerek turizmi çeşitlendirmeyi, kırsal ekonomiyi güçlendirmeyi, yerel üreticilerimize katkı sağlamayı ve bölgemizin turizm potansiyelini daha geniş bir coğrafyaya taşımayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu proje son derece kıymetlidir"

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ise "Oldukça başarılı bir şekilde yapılandırılmış bir proje olduğunu düşünüyorum. Öncelikle zeytini, yalnızca sıradan bir tarımsal ürün olarak görmemek gerekiyor. Zeytin, medeniyetin ilk dönemlerinden bu yana insanlığın ürettiği ve büyük değerler kattığı bir coğrafyanın geçmişinde önemli bir yere sahip. Zeytin ve zeytinyağı etrafında şekillenen hayatlar, medeniyetler, zenginlikler ve ticaret ilişkileri bulunuyor. Bu ticaret sayesinde zeytin farklı coğrafyalara yayılmış, kültürel etkileşimlerin ve toplumsal yaşamın önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Bölgedeki medeniyetler ve yaşayan insanların profilleri zaman içerisinde değişmiş olsa da zeytin, farklı kültürlerin ve medeniyetlerin ortak değerlerinden biri olarak varlığını sürdürmüştür. Bu açıdan Aydın ilimiz oldukça önemli bir konumda. Bir tarımsal ürünün coğrafyayla, yerleşim kültürüyle ve insanların yaşam biçimiyle ne kadar güçlü bir bağ kurabileceğinin en güzel örneklerinden biri zeytindir. Bu topraklarda iz bırakmış ve iz bırakmaya devam eden bir değerin merkeze alındığı bu proje son derece kıymetlidir. Projenin faaliyet boyutuna baktığımızda ise turizmi geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla hazırlandığını görüyoruz. Burada yeni dönemin önemli kavramlarından biri olan deneyim turizmi karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından programda proje ile ilgili sunumlar gerçekleştirilerek, zeytin hasadı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı