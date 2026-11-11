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Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri askerleri İskenderiye'de hedefleri 12'den vurdu

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Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri askerleri İskenderiye'de hedefleri 12'den vurdu Haber Videosunu İzle
Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri askerleri İskenderiye'de hedefleri 12'den vurdu
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Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri askerleri, İskenderiye ve Doğu Akdeniz'deki Dostluk Denizi 2026 Tatbikatında birlikte atış yapıp hedefleri 12'den vurdu. Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy, tatbikatın doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mısır'ın ev sahipliğinde İskenderiye'de gerçekleştirilen tatbikatta iki ülkenin askerleri birlikte atış talimi yaptı. Dostluk Denizi 2026 Tatbikatında hedefler 12'den vuruldu.

Mısır'ın ev sahipliğinde İskenderiye ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikatta, iki dost ülkenin askerleri önce bir poligonda bir araya gelip birlikte atış yaptılar. Önce uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen atışlar ardından tabanca atışı ile devam etti. Her iki ülkenin askerlerinin de grup halinde hedefleri 12'den vurması dikkat çekti. Denizde ve havada devam eden tatbikatta ayrıca çeşitli senaryolar üzerine gemide arama-tarama ve yakalama faaliyetleri de icra edildi.

"Bu faaliyet doğru yolda olduğumuzun göstergesidir"

İki ülkenin bayraklarının açılıp dostluk mesajlarının verildiği tatbikatta konuşan Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy, "Tatbikat çok iyi planlandı ve icra edildi. Üstelik deniz şartları pek elverişli değildi. Bu faaliyet doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Birlikte eğitim yapabilir, gemiye çıkabilir ve birlikte planlama yapabiliriz. Gelecekte Mısır ve Türk Deniz Kuvvetleri olarak yan yana, omuz omuza birlikte görev yapabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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