Gemlik'te nişanlısından ayrılan adam ayrılığını lokma dağıtarak kutladı! Afişteki sözler dikkat çekti

Gemlik'te nişanlısından ayrılan adam ayrılığını lokma dağıtarak kutladı! Afişteki sözler dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Ercan Acar, nişanlısından ayrılmasının ardından ailesiyle birlikte İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı. Dağıtım sırasında açılan "Bir yanlıştan kurtuldum, bir kazan lokma döktürdüm" yazılı afiş dikkat çekerken, meydandan geçenler ayrılık kutlamasına şaşırdı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde nişanlısından ayrılan Ercan Acar, ayrılığını lokma dağıtarak kutladı. İskele Meydanı'nda ailesiyle birlikte vatandaşlara lokma ikram eden Acar'ın açtığı afiş ise dikkat çekti.
AİLESİYLE MEYDANDA LOKMA DAĞITTI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Ercan Acar, nişanlısından ayrılmasının ardından ilginç bir etkinliğe imza attı. Ayrılığını kutlamak isteyen Acar, ailesiyle birlikte İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı. Lokma dağıtımı sırasında açılan afişte yer alan "Bir yanlıştan kurtuldum, bir kazan lokma döktürdüm" ifadeleri dikkat çekti.
AYRILIK KUTLAMASI ŞAŞIRTTI
Meydandan geçen vatandaşlar, genç adamın ayrılık kutlamasına şaşırırken, lokma ikramına da ilgi gösterdi. Acar'ın ayrılığını lokma dağıtarak kutlaması, Gemlik'te ilginç görüntülere sahne oldu.