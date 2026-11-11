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Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Keleş, Selçuklu Ticaret Lisesi'nde bilişim sınıfını gezdi

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Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Keleş, Selçuklu Ticaret Lisesi'nde bilişim sınıfını gezdi
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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Keleş, okulun projeleri hakkında bilgi aldı, Bilişim Teknolojileri Sınıflarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Keleş, mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bolvadin'de eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve okul yönetimleriyle istişarelerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen okul ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Keleş, Selçuklu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret esnasında okulun genel durumu ve yürütülen projeler hakkında okul idaresinden detaylı bilgi alan Keleş, eğitim kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Programı kapsamında okulun Bilişim Teknolojileri Sınıflarını da gezen Keleş, geleceğin teknoloji lideri adaylarıyla yakından ilgilendi. Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Keleş, gençlerin teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mesleki eğitimin ülkemizin geleceği açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yaptı. Öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyen Keleş, onlara bol bol kitap okumalarını ve kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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