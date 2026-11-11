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Kırklareli Pehlivanköy'de buğday ekimi denetlendi, üreticilere teknik bilgi verildi

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Kırklareli Pehlivanköy'de buğday ekimi denetlendi, üreticilere teknik bilgi verildi
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Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde devam eden buğday ekim çalışmaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince yerinde denetlendi. Ekipler, üreticilerle tarlalarında görüşerek ekim sürecine ilişkin teknik bilgiler aktardı; saha denetimlerinin sürdüğü belirtildi.

Kırklareli'nin Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere teknik bilgilendirmelerde bulundu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede devam eden buğday ekim çalışmalarına yönelik saha denetimi gerçekleştirdi. Buğday üreticileriyle tarlalarında görüşen teknik ekipler, ekim faaliyetlerini yerinde denetleyerek görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen denetimlerde üreticilere buğday ekim sürecine ilişkin teknik bilgiler aktarıldı. Tarımsal üretimde verim ve kalitenin artırılması açısından doğru ekim uygulamalarının önemine dikkat çekilirken, üreticilerin bilinçli tarım uygulamaları konusunda bilgilendirilmesine yönelik saha denetimlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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