Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Serebral palsili Aykut Hayta, 8 yıldır resim yapıp resim öğretmeni olmayı hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serebral palsili Aykut Hayta, 8 yıldır resim yapıp resim öğretmeni olmayı hedefliyor Haber Videosunu İzle
Serebral palsili Aykut Hayta, 8 yıldır resim yapıp resim öğretmeni olmayı hedefliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da doğuştan serebral palsi hastası Aykut Hayta, 8 yıldır resim eğitimi alarak kişisel ve karma sergilere katıldı. Açık öğretim lisesi son sınıfında okuyan Hayta, üniversite eğitiminin ardından resim öğretmeni olmayı hedefliyor.

Adana'da doğuştan serebral palsi hastası olan Aykut Hayta, 8 yıldır sürdürdüğü resim çalışmalarıyla kişisel ve karma sergilere katılırken resim öğretmeni olmayı hedefliyor.

Adana'da yaşayan doğuştan serebral palsi hastası Aykut Hayta (32), 8 yıl önce resim eğitimi almaya başladı. Resim çizerek hem yeteneğini geliştiren hem de kendisini sanat yoluyla ifade eden Hayta, bugüne kadar çizdiği eserlerle hem kişisel hem de karma sergilere katıldı. Resim öğretmeni Zeynep Doğan'dan aldığı eğitimle birlikte kendisini geliştiren ve açık öğretim lisesi son sınıf öğrencisi olan Hayta, üniversite eğitiminden sonra resim öğretmeni olmak istiyor.

"Aykut ile yaklaşık 8 senedir resim çalışması yapıyoruz"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan resim öğretmeni Zeynep Doğan, öğrencisinin hastalığının doğuştan geldiğini söyleyerek, "Normalde Adana'nın bir köyünde yaşıyorlardı fakat hem tedavisi hem de eğitimi için ailesiyle birlikte merkeze taşındı. Merkeze geldikten sonra rehabilitasyon için okulumuza geldi. 8 senedir bizimle. Benimle resim dersine katılıyor. Aynı zamanda diğer öğretmenleriyle akademik derslere katılıyor. Aykut ile yaklaşık 8 senedir resim çalışması yapıyoruz. Kendisinin bir hayali var. Bu hayal için kendi kendine okuma yazma öğrendi. Liseyi açıktan bitirerek üniversite okumak istiyor. Sonrasında benim gibi resim öğretmeni olmak istiyor. Bu hedef için yıllardır çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Beyin felci olduğu halde resim yapabilmesi inanılmaz bir durum"

Doğan, Hayta'nın resimlerinin çok beğenildiğini ifade ederek, "Birlikte onlarca karma ve kişisel sergilere katıldık. Aykut ile genel olarak yağlı boya çalışmaları yapıyoruz. Kendisi daha çok doğa resimleri yapmayı seviyor. Bunun dışında figüratif çalışmaları da var. Resimleri sergiye çıkarıyoruz. Aykut, bu resimler sergilendikten sonra fotoğrafları bazen katılımcılara hediye ediyor. 8 sene önce Aykut ile resim çizmeye 'Cin Ali' ile başladık. İlk tablolar ile şimdiki tablolar arasında çok büyük bir sanatsal farklılık var. Beyin felci olduğu halde resim yapabilmesi inanılmaz bir durum. Kendisi sol elini kullanabiliyor ve engel durumundan dolayı bazen kasılmaları oluyor. Ona rağmen çizgileri çok düzgün çiziyor ve kendisini geliştiriyor" şeklinde konuştu.

"Serebral palsi hastalığı resim yapmama engel değil"

Resim yapmayı çok sevdiğini dile getiren Aykut Hayta ise, "8 yıldır Zeynep hocamla birlikte çalışıyoruz. Zeynep hocayla çalışmalar yapıyoruz. Serebral palsi hastalığı resim yapmama engel değil. İlerde resim öğretmeni olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 işçiye mezar olan fabrika cenazeye çelenk gönderdi

18 canın ardından pes dedirten kare!
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi

Merkez Bankası o şirketin fişini çekti
Kadrodan çıkarıldılar! Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da iki sakatlık birden

Millilerimiz ile karşılaşacak Fransa'da deprem!
Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar

Esra Erol çileden çıktı: Elalemin karısını kaçırırken...
Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

Robert De Niro'yu yıkan ölüm! İkizlerinin annesi hayatını kaybetti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Gece yarısı indirim geliyor! Rakam netleşti
Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj

Piyasalar güne büyük sürprizle uyandı!
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu

Üst düzey ismi otelde böyle bastılar! İğrenç plan son anda bozuldu
Jandarma kimlik kontrolü yaparken, onlar gönüllerince eğlendi

Jandarma kimlik kontrolü yaparken, gönüllerince eğlendiler
Coşkun Sabah'tan vasiyet açıklaması: Daha 20-30 sene yaşayacağız

Ünlü şarkıcıya vasiyeti soruldu! Verdiği yanıt şaşırttı
İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok

İş için gittiği ülkede sır oldu! Annesinin feryadı yürek dağladı