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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabet farkındalık standı kuruldu

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diyabet farkındalık standı kuruldu
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet farkındalık standı kuruldu. Başhekim Mehmet Tepe ve uzmanlar standı ziyaret ederek bilgi aldı, vatandaşlara erken tanı ve düzenli kontrolün önemi anlatıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet hastalığına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak, erken tanının ve düzenli takibin önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ile iç hastalıkları uzmanlarıyla birlikte farkındalık standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara diyabet hastalığı, erken tanı, korunma yöntemleri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Diyabetle mücadelede erken tanı ve düzenli sağlık takibinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınmasındaki rolü vurgulandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak diyabet konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilerek, vatandaşlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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