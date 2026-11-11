Amasra'da yaklaşık 520 Hattat Maden işçisinin iş bırakma eylemi 9. gününde sürüyor

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(BARTIN) - Bartın'ın Amasra ilçesinde Hattat Maden işletmesinde çalışan yaklaşık 520 işçinin ücret ve ikramiyelerinin ödenmesi talebiyle başlattığı iş bırakma eylemi dokuzuncu gününde sürüyor. Aylarca düzenli maaş alamadığını belirten bir madenci "Çocuklarıma harçlık veremiyorum, eşimin ilacını alamıyorum" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Hattat Maden işletmesinde çalışan madencilerin, ücretlerinin ve ikramiyelerinin ödenmesi talebiyle başlattıkları iş bırakma eylemleri 9. gününe girdi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Amasra Şubesi öncülüğünde sürdürülen eylemde işçiler, aylardır yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlatarak işletme yönetimine ve yetkililere çağrıda bulundu. Yaklaşık 520 işçinin katıldığı eylemde madenciler, biriken alacaklarının ödenmesini, mağduriyetlerinin giderilmesini ve yeniden çalışmaya başlamayı istediklerini belirtti.

"İKİ BUÇUK AYDIR MAAŞ ALAMIYORUZ"

İşletmede iki buçuk yıldır çalıştığını söyleyen bir madenci, bu süre boyunca düzenli maaş alamadıklarını belirterek, "Devamlı bu sıkıntıları dile getiriyoruz. En son iki buçuk aydan beri maaş alamıyoruz. Bunun artık bir son bulmasını istiyoruz" dedi.

Maden sahasında konuşan işçiler de eylemin nedeninin biriken borçlar ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamamaları olduğunu anlattı.

İşçiler, haklarının ödenmesi halinde yeniden çalışmaya hazır olduklarını vurgulayarak, eylemlerinin amacının işletmeyle karşı karşıya gelmek olmadığını söyledi. Madenciler adına konuşan bir işçi "Biz üretirsek şirketimiz, Türkiye herkes kazanacak. Bunu herkes biliyor. Biz bir nebze olsun sesimizi çıkartmaya çalışıyoruz. Sesimize kulak vermelerini istiyoruz. Burada herhangi bir nifak sokmak veya herhangi bir derdimiz yok. Tek derdimiz evimize ekmek getirmek. Evimizin ekmeğini götürmek için sesimizin birazcık çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMA HARÇLIK VEREMİYORUM"

İşçilerden Soner Albay, "Ben çoluk çocuğuma harçlığını veremedikten sonra, eşimin ilacını alamadıktan sonra çalışmamın bir anlamı yok. Ben haklarımı istiyorum" dedi.

İşletmede yaklaşık bir yıldır çalıştığını belirten başka bir madenci de bu süre boyunca düzenli maaş alamadıklarını, yaklaşık iki aydır ücretlerinin ödenmediğini söyledi. Üçüncü aya ilişkin yalnızca 10 günlük yevmiye alabildiklerini belirten işçi, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle ailelerini geçindiremez duruma geldiklerini ifade etti.

İşçilerin moralinin bozulduğunu ve bu durumun çalışma ortamını da olumsuz etkilediğini anlatan madenci, iş güvenliği açısından risk oluşmaması için yaşadıkları sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti. Dokuz gündür sürdürdükleri eylemden vazgeçmeyeceklerini söyleyen işçi, "Maaşımızı istiyoruz. İşimizi geri istiyoruz. Hayatımızı geri istiyoruz. Rızkımızı geri istiyoruz. Başka istediğimiz hiçbir şey yok. Maden bizim, ocak bizim. Arkadaşlarımız bizim. Sonuna kadar bu eylemi devam edeceğiz" diye konuştu.

SENDİKA BAŞKANI: "SADAKA DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Türkiye Maden-İş Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz de İş Kanunu'nun 34'üncü maddesi kapsamında ücret ve diğer alacaklarının ödenmemesi nedeniyle işçilerin iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

İşletmede örgütlü 520 işçinin mağdur olduğunu belirten Açıkgöz, içeride eylül ayı maaşının, ödeme zamanı gelen ekim ayı ücretinin ve ikramiye alacaklarının bulunduğunu ifade etti. İşçilerin alacaklarının bir an önce ödenmesini isteyen Açıkgöz, yaşanan mağduriyetin giderek ağırlaştığını vurguladı.

Eylem sırasında iş güvenliği tedbirlerinin alındığını belirten Açıkgöz, zorunlu görevlerde çalışan işçilerin bulunduğunu ve güvenlik açısından gerekli önlemlerin sürdürüldüğünü, diğer işçilerin ise iş bıraktığını anlattı.

Madencilerin ev kiralarını, elektrik ve doğal gaz faturalarını, kredi borçlarını karşılayamaz hale geldiğini dile getiren Açıkgöz, çocukların okul harçlıklarının dahi verilemediğini belirtti. Yetkililere seslenen Açıkgöz, "İnsanların evinde tencere kaynamıyor, tencerede taş kaynıyor. Bu mağduriyeti giderin" dedi.

Bir maaşın ödeneceği yönündeki beklentinin işçilerin yaşadığı sorunları çözmeye yetmeyeceğini ifade eden Açıkgöz, madencilerin en son ağustos ayı maaşını aldıklarını belirtti. Açıkgöz, şunları söyledi:

"Yarın bir maaş ödeneceği söyleniyor. Kurtarmıyor bizi. O maaşla nefes alma şansı yok insanların. Kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Kimseyle bir kavgamız yok, kimseyle bir küskünlüğümüz yok. Üzüm yiyip bağcıyı dövmek istemiyoruz. Sadaka istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Ötesi yok. Çalıştığımızın karşılığını istiyoruz. Ekstra bir şey istediğimiz yok."

Kaynak: ANKA