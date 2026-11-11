Kristal Mensucat işçileri ödenmeyen ücretleri için eylemde

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te faaliyet gösteren Kristal Mensucat fabrikasında çalışan işçiler, ücretlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmemesi üzerine fabrika önünde eylem başlattı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 5. Bölge'de faaliyet gösteren Kristal Mensucat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde çalışan işçiler, maaşlarının her ay gecikmeli ve parça parça yatırılmasını protesto etmek üzere dün başlattıkları eylemi bugün de sürdürdü.

Fabrika önünde bir araya gelen işçiler, "Kristal işçisi köle değildir" ve "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları atarak tepkilerini dile getirdiler.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Gaziantep Temsilcisi Mehmet Çelik de eylem alanına giderek işçilere destek verdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, ücretlerin parça parça yatırıldığını ve çalışanların mağdur edildiğini belirterek, "Son bir yılda işçilerin durumu bu. Fabrikalar cayır cayır çalışıyor ama işçiye gelince kriz var. Üç kişinin işini bir kişiye yaptırıyorlar. Maaşları vermeyince de işçileri mahkemeye yönlendiriyorlar. Mahkemeye gidince de kazanılmış hakları olsa bile işçi fabrikadan muhatap bulamıyor" dedi.

İşçilerin geçmişte çalışma koşullarını iyileştirmek için eylem ve grev yaptığını, bugün ise ücretlerini alabilmek için mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Çelik, "Başpınar işçileri, mevcut haklarını korumak için, maaşını almak için bile mücadele etmek zorunda kalıyor. Sorunlar ancak birleşik ve örgütlü mücadeleyle aşılabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA