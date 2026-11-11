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Kesin olmayan verilere göre Erzurum Havalimanı ekimde 93.244 yolcuya hizmet verdi

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Kesin olmayan verilere göre Erzurum Havalimanı ekimde 93.244 yolcuya hizmet verdi
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DHMİ, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Ekim ayı istatistiklerini açıkladı; kesin olmayan verilere göre ekimde toplam 93.244 yolcuya hizmet verildi. Ocak-ekim döneminde ise havalimanında 1.034.284 yolcu trafiği kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kesin olmayan verilere göre; Erzurum Havalimanı'nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 92.926, dış hat yolcu trafiği 318 oldu. Böylece Ekim ayında toplam 93.244 yolcuya hizmet verildi.

Ekim ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 579, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda 587 sefere ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ekim ayında toplamda 627,333 ton oldu.

2026 Ocak-Ekim (10 Aylık) Gerçekleşmeler

10 aylık (Ocak - Ekim) dönemde ise Erzurum Havalimanında; Yolcu trafiği 1.034.284, Uçak trafiği 6.718, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 8.712,720 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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