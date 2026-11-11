Kesin olmayan verilere göre Erzurum Havalimanı ekimde 93.244 yolcuya hizmet verdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kesin olmayan verilere göre; Erzurum Havalimanı'nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 92.926, dış hat yolcu trafiği 318 oldu. Böylece Ekim ayında toplam 93.244 yolcuya hizmet verildi.

Ekim ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 579, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda 587 sefere ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ekim ayında toplamda 627,333 ton oldu.

2026 Ocak-Ekim (10 Aylık) Gerçekleşmeler

10 aylık (Ocak - Ekim) dönemde ise Erzurum Havalimanında; Yolcu trafiği 1.034.284, Uçak trafiği 6.718, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 8.712,720 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı