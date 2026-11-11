Sincik’te öğrencilere akran zorbalığı ve stres yönetimi eğitimi verildi

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Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kahta Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) tarafından Sincik ilçesinde öğrencilere yönelik "Akran Zorbalığı ve Stres Yönetimi" konularında eğitim düzenlendi.

Sincik İnlice Şehit Mehmet Satılmış Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere akran zorbalığının ne olduğu, etkileri ve bu durumla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında ayrıca stresin günlük yaşama etkileri ve stresle baş etme yöntemleri ele alınarak öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sunulması hedeflendi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı