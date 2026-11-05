Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Marmaris'te orman yolu çöktü, uçurumdaki yaşlı sürücü ağır yaralı kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi'nde orman yolu çöktü ve bir otomobil uçuruma yan yattı. Araçta yaralı mahsur kalan yaşlı sürücü, itfaiye ve SAR ekiplerince ağır yaralı kurtarılarak Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(MARMARİS) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yolunda meydana gelen çökme sonucu bir otomobil uçuruma yan yattı. Araç içerisinde yaralı halde mahsur kalan yaşlı sürücü için itfaiye ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Derin uçurumdan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Armutalan Mahallesi'ndeki orman yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, yolun çökmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yan yattı.

Kazanın ardından araçtan uçuruma yuvarlanan yaşlı sürücü yaralanırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile SAR Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Uçuruma yuvarlanarak mahsur kalan yaralı sürücüyü kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

Engebeli arazide gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, araç içerisinde bulunan yaşlı sürücüye ulaşmayı başardı.

Ekiplerin ortak çalışması sonucunda uçurumdan çıkarılan yaralı sürücü, güvenli bölgeye taşınarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaşlı sürücü, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı! 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor

Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı! 5 bin yıldır bozulmamış
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı

Böyle çekip gitmişti, bir daha geri dönmedi
Fatih'te ambulansın önünü kesen adam hastanede yakalandı! Annesi için çağırdığı ambulansın geç geldiğini iddia etti

Ambulansın önünü kesen adam yakalandı! Polis onu hastanede buldu
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor17

Tarihi zafer sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi

Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi
Afyonkarahisar'da katliam: 3 ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü55

Afyonkarahisar'da katliam! 3 ayrı noktada 8 kişiyi öldürdü
Canan Karatay, AYM kararı sonrası resti çekti: Susayım diye yapıyorlar

Canan Karatay, AYM kararı sonrası resti çekti
Rahmi Özkan'ın 'Genelev' sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale34

Rahmi Bey'in "genelev" anısına Müge Anlı müdahale etti