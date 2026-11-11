Malatya'da Emlak Konut inşaatındaki 16 taşeron işçi ücret iddiasıyla çatıya çıktı

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Haber-Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da, Emlak Konut tarafından yaptırılan konutların inşaatında taşeron olarak çalışan 16 işçi, ücretlerinin ödenmediği iddiasıyla eylem yapmak için çalıştıkları binanın çatısına çıktı.

Malatya yeni çarşı inşaatında 3 aydır ücretlerini alamadıklarını ileri süren işçiler, alacaklarının ödenmesini talep ederek çalıştıkları binanın çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede toplanan kalabalık gelişmeleri takip ederken, polis ekipleri işçilerle iletişime geçerek ikna çalışması başlattı. Eylem sırasında Akpınar girişinde araç trafiği her iki yönde geçici olarak durduruldu.

Uzun süren görüşmelerin ardından ikna edilen işçiler, eylemi sonlandırarak binadan indirildi. İşçiler, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü Malatya'da, daha önce de alacaklarının ödenmediğini öne süren işçiler benzer eylemler yapmıştı.

Kaynak: ANKA