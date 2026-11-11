Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da Emlak Konut inşaatındaki 16 taşeron işçi ücret iddiasıyla çatıya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da Emlak Konut inşaatındaki 16 taşeron işçi ücret iddiasıyla çatıya çıktı Haber Videosunu İzle
Malatya'da Emlak Konut inşaatındaki 16 taşeron işçi ücret iddiasıyla çatıya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Emlak Konut inşaatında taşeron olarak çalışan 16 işçi, 3 aydır ücret alamadıkları iddiasıyla binanın çatısına çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çalışmasıyla eylem sonlandırıldı, işçiler ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da, Emlak Konut tarafından yaptırılan konutların inşaatında taşeron olarak çalışan 16 işçi, ücretlerinin ödenmediği iddiasıyla eylem yapmak için çalıştıkları binanın çatısına çıktı.

Malatya yeni çarşı inşaatında 3 aydır ücretlerini alamadıklarını ileri süren işçiler, alacaklarının ödenmesini talep ederek çalıştıkları binanın çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede toplanan kalabalık gelişmeleri takip ederken, polis ekipleri işçilerle iletişime geçerek ikna çalışması başlattı. Eylem sırasında Akpınar girişinde araç trafiği her iki yönde geçici olarak durduruldu.

Uzun süren görüşmelerin ardından ikna edilen işçiler, eylemi sonlandırarak binadan indirildi. İşçiler, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü Malatya'da, daha önce de alacaklarının ödenmediğini öne süren işçiler benzer eylemler yapmıştı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi

İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
Polis hemen müdahale etti! 'Dayanamıyorum' diye bağıran çocuğu...

Polis hemen müdahale etti! "Dayanamıyorum" diye bağıran çocuğu...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı146

10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma12

Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Gece yarısı indirim geliyor! Rakam netleşti
18 işçiye mezar olan fabrika cenazeye çelenk gönderdi

18 canın ardından pes dedirten kare!
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı

İstifa sonrası milyarlık sorular havada kaldı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı12

Skandal görüntü güvenlik kamerasına takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu

Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu