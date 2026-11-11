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2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Savaş, Kaymakam Kaya'ya iade-i ziyaret etti

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2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Savaş, Kaymakam Kaya'ya iade-i ziyaret etti
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2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya iade-i ziyarette bulundu. Kaymakamlık makamındaki görüşmede Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Savaş'a teşekkür etti.

2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'ya iade-i ziyarette bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 2. Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. İade-i ziyaret kapsamında Kaymakamlık makamında bir araya gelen Savaş ve Kaya, bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Komodor Kıdemli Deniz Albay Onur Savaş'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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