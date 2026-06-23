Haberler

CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi

CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi Haber Videosunu İzle
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç süreci Antalya ve Kayseri il teşkilatlarıyla devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ihraç edildi. Görevden alınan isimlerin yerine Hasan Şahin ve Okan Marzıoğlu atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il teşkilatlarında hareketli saatler yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin partide sürdürdüğü görevden alma ve ihraç sürecine iki büyükşehir daha eklendi. 

İKİ İL BAŞKANI HAKKINDA İHRAÇ KARARI

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından alınan son kararlar doğrultusunda CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı hakkında ihraç kararı verildi. 

BOŞALAN KOLTUKLARA YENİ ATAMALAR YAPILDI

İhraç kararlarının ardından Kılıçdaroğlu yönetimi her iki il için de yeni görevlendirmeleri gerçekleştirdi. Nail Kamacı'dan boşalan CHP Antalya İl Başkanlığı görevine Hasan Şahin atandı. Ufuk Ozan Gözbaşı'nın ihracıyla boşalan CHP Kayseri İl Başkanlığı koltuğuna ise Okan Marzıoğlu'nun atandığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

"Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum"
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAYDIN AKDAĞ:

çok komik

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumları56t226kjz9:

toplumda kabul görmeyen bir takım şeyler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek

Ve beklenen oldu! Aziz Yıldırım...
Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Dünya Kupası sonrası ayrılık kararı! Balogun transfer piyasasını karıştırdı

Süper Lig devlerinin de iştahını kabartan bir karar aldı
Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı

Komşu komşuya bunu yapar mı? Kameranın farkına varamadı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Canlı yayında resmen çıldırdı: Ulan senin...