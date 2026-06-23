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Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın Haber Videosunu İzle
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın
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Antalya'da tatil yapan muhafazakar bir kadın, bir markette karşılaştığı vatandaşın giyim kuşamına yönelik sözlü tacizine uğradı. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken diyalogda, vatandaşın "İyice kapatmışsınız kendinizi, denize de böyle mi giriyorsunuz, hangi tarikat bu?" şeklindeki sorgulayıcı sorularına tesettürlü kadının verdiği vakur yanıtlar, kişisel özgürlüklere müdahale tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

  • Antalya'da bir markette tesettürlü bir kadına, bir vatandaş tarafından giyim kuşamı ve hangi tarikata mensup olduğu sorularak sözlü tacizde bulunuldu.
  • Kadın, yaşadığı diyaloğu sosyal medyada paylaştı; kullanıcılar olayı sözlü taciz ve özgürlüklere müdahale olarak nitelendirdi.

Yaz tatili için Antalya'yı tercih eden muhafazakar bir kadın, alışveriş yapmak için girdiği markette sıra dışı bir sözlü tacizin hedefi oldu. Sırada beklediği esnada yanındaki bir vatandaşın giyim kuşamına yönelik müdahalesiyle karşılaşan kadın, aralarında geçen o skandal diyaloğu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"DENİZE DE BÖYLE Mİ GİRİYORSUNUZ?"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve kullanıcıları ikiye bölen o diyalogda, vatandaşın genç kadına yönelik ön yargılı ve sorgulayıcı tavrı dikkat çekti. İşte markette yaşanan o konuşma:

  • Vatandaş: İyice kapatmışsınız kendinizi.
  • Tesettürlü Kadın: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
  • Vatandaş: Denize de böyle giriyorsunuz o zaman?
  • Tesettürlü Kadın: Evet.
  • Vatandaş: Hangi tarikat bu?

"KİMSE KİMSENİN KIYAFETİNE KARIŞAMAZ"

Görüntülerin ve diyaloğun internette paylaşılmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar, tatil beldelerinde insanların giyim kuşam tercihleri nedeniyle bu tarz kategorize edilmesini ve sorgulanmasını "sözlü taciz" ve "özgürlüklere müdahale" olarak nitelendirdi. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalperen84:

Bir gün inşallah bana denk gelir diye dua ediyorum

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