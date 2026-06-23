Haberler

Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar Haber Videosunu İzle
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta yaş krizi ve stres yaşayan kadınlar için düzenlenen lüks "öfke kampları" sosyal medyada gündem oldu. "İyi kız artık yok" sloganıyla yapılan seanslarda, kadınların yastıkları yumruklayıp çığlık atarak deşarj olduğu anlar dikkat çekti. 80 bin doları (3 milyon 720 bin) bulan bu etkinlikler, bir kesim tarafından psikolojik arınma olarak savunulurken; diğer kesim tarafından "zenginlerin bağırmak için servet ödediği absürt bir aktivite" olarak eleştirildi.

  • Kadınların katıldığı lüks öfke yönetimi kamplarının videosu sosyal medyada tartışma yarattı.
  • Kamplarda katılımcılar yastık dövüp çığlık atarak bastırılmış öfke ve streslerini boşaltıyor.
  • Kampların ücreti 80 bin doları (3 milyon 720 bin TL) buluyor.

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tartışma yaratan bir video, modern dünyada stresle mücadele etmenin en sıra dışı yollarından birini gözler önüne serdi. "Inside The Women's Anger Retreat" (Kadınların Öfke Kampının İçinden) başlığıyla paylaşılan görüntülerde, orta yaş krizindeki kadınların katıldığı lüks öfke yönetimi kampları gündeme oturdu.

ÇIĞLIKLAR VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞUYOR

Videoda, "İyi kız artık yok" (The good girl is gone) sloganıyla düzenlenen kamptan çarpıcı anlar yer alıyor. Genellikle doğayla iç içe, lüks kamp alanlarında (glamping) bir araya gelen kadınlar, rehberler eşliğinde içlerindeki bastırılmış öfke, stres ve hayal kırıklıklarını dışarı vuruyor.

Katılımcıların dizlerinin üzerine çökerek önlerindeki yastıklara tüm güçleriyle vurduğu, dakikalarca ağlayarak çığlık attığı ve adeta bir sinir krizi anını canlandırdığı anlar dikkat çekiyor. Seanslar sırasında diğer katılımcılar ve kamp liderleri de çığlık atan kadınlara sarılarak veya ellerini başlarına koyarak onlara destek olmaya çalışıyor.

YASTIK DÖVMENİN BEDELİ SERVET DEĞERİNDE

Sosyal medyada viral olan bu arınma (katarsis) ritüelleri, kullanıcıları da ikiye böldü. Birçok kişi modern yaşamın getirdiği yoğun stres, tükenmişlik sendromu ve orta yaş krizinin kadınlar üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu, bu tarz kampların psikolojik bir deşarj sağladığını savundu.

Buna karşın, kampların fahiş fiyatlarını eleştirenlerin sayısı da az değil. 80 bin doları (3 milyon 720 bin TL) bulan bu lüks "öfke kampları", bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Zenginlerin yeni lüks aktivitesi", "Yastık dövmek ve bağırmak için bir servet ödemek" sözleriyle tiye alındı.

UZMANLAR TEMKİNLİ

Uzmanlar ise bu tür kontrol altındaki öfke boşalımlarının geçici bir rahatlama sağlayabileceğini ancak kronik stres ve psikolojik sorunlar için profesyonel terapilerin yerini tutamayacağını belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti

Oscar ödüllü filme ilham olmuştu! Mehmet Amca hayatını kaybetti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı

Van'da kahreden kaza! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Van'dan kahreden habera! 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Danla Bilic apar topar ameliyata alındı! Hastane odasından ilk açıklama geldi

Danla Bilic apar topar ameliyata alındı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor