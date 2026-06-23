Sakatlık yaşayan Singo için Fildişi'nden resmi açıklama

2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahilleri ile Almanya arasında oynanan mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun durumu belli oldu.

İLK SONUÇLAR OLUMLU

Fildişi Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Singo'nun 22 Haziran Pazartesi günü detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği ifade edildi. Yapılan tetkiklerin sonuçlarının olumlu olduğu ve sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda başarılı savunma oyuncusunun birkaç gün dinleneceği ve tedavi göreceği aktarıldı. Federasyon ayrıca, tecrübeli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2026 Dünya Kupası grup aşamasının 2. maçında Fildişi Sahili ile Almanya arasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo, 22 Haziran Pazartesi günü ek tıbbi kontrollerden geçti.

Yapılan tetkiklerin sonuçları sevindirici bulundu. Milli takım sağlık ekibine göre Fildişili savunma oyuncusu, en iyi şekilde iyileşmesini sağlamak amacıyla birkaç gün dinlenme ve tedavi süreci geçirecek.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu ve tüm ekip, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletirken sağlık durumunun gelişimini yakından takip edecek."