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Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den istiyor

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den istiyor
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Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Omar Fayed'in transferi için harekete geçti. Körfez ekibi, Mısırlı stoper için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kocaelispor, savunma hattını güçlendirmek için rotayı Fenerbahçe'ye çevirdi. 

FENERBAHÇELİ FAYED İÇİN TEKLİF

Yeşil-siyahlı yönetim, Fenerbahçe'nin genç ve gelecek vadeden stoperi Omar Fayed'i kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Defans hattına takviye yapmayı öncelik haline getiren Kocaelispor, 22 yaşındaki Mısırlı savunmacı için sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. 

DEĞERLENDİRMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe yönetimi teklifi masaya yatırdı ve oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararı vermek üzere değerlendirmelerini sürdürüyor.

SEZON PERFORMANSI

Gelişim göstermesi için daha önce farklı takımlara kiralanan genç stoper, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekiplerinden Arouca'da tamamladı. Portekiz temsilcisiyle 10 resmi maçta süre bulan Fayed'in gelecek sezonki adresi merakla bekleniyor. 

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