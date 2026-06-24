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ABD Senatosu'ndan Trump'a İran ambargosu: Yetkileri kısıtlandı

ABD Senatosu'ndan Trump'a İran ambargosu: Yetkileri kısıtlandı
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ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi’nin ardından tarihi bir karara imza atarak Başkan Donald Trump’ın tek başına savaş ilan etme yetkisini elinden aldı. Kabul edilen "Savaş Yetkileri" tasarısıyla, Trump'ın İran’a yönelik askeri operasyon yönetme gücü Kongre duvarına çarptı.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Kongre onayı olmaksızın İran’a yönelik askeri operasyonlar başlatma yetkisini sınırlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçen karar, Trump’ın dış politika hamlelerine vurulmuş en büyük darbelerden biri olarak yorumlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) iç politikasında tarihi bir "güç dengesi" krizi yaşanıyor. Temsilciler Meclisi’nin ardından ABD Senatosu da Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik tek başına askeri müdahale kararı almasını engelleyen tasarıyı oylayarak kabul etti.

CUMHURİYETÇİ CEPHEDE FİRE VERİLDİ 

Tasarının yasalaşma sürecinde özellikle Temsilciler Meclisi’nde yaşanan çekişme dikkat çekti. Cumhuriyetçi çoğunluğa rağmen, parti içinden bazı isimlerin muhalif safa geçmesiyle tasarı 215 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Aynı kararlılık Senato oylamasına da yansıdı. Kararla birlikte Trump, Kongre’nin açık izni (AUMF) veya ülkeye yönelik acil bir "imminent" (anlık/yakın) tehdit durumu olmadığı sürece orduyu İran'a karşı harekete geçiremeyecek.

KONGRE "SAVAŞ AÇMA YETKİSİ BENİM" DEDİ 

Söz konusu tasarı, ABD Anayasası'nda yer alan "Savaş ilan etme yetkisi başkana değil, Kongre’ye aittir" maddesini yeniden işler hale getirmeyi amaçlıyor. Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 208 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla kabul edilen tasarı, Senato barajını da aşarak Trump yönetiminin hareket alanını büyük ölçüde daralttı. Beyaz Saray'ın karara nasıl bir hukuki yanıt vereceği ise merak konusu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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