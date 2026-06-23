Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye katıldı. Koç'un rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Koç'un AK Parti'ye geçişinin yankıları sürerken, istifasının sebebi ve perde arkasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'a konuşan Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Koç şunları söyledi: "Bu kararı vermek çok zor oldu. Son güne kadar da gelgitleri yaşadığım bir karardı. Bizler şehrimizin beklentilerini karşılamakla mükellefiz. Bu bilincin asla dışına çıkmadık.

"MANSUR YAVAŞ'LA 6-7 AYDIR GÖRÜŞEMİYORDUM"

Mansur Yavaş başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çoğu konuda hep yanımızdaydı. Ama özellikle son 6-7 aydır iletişim konusunda Mansur Yavaş'la çok sıkıntılar yaşadık. Benim ilçe başkanım istediği zaman veya meclis üyem başkanımızla görüşebiliyorken ben bırakın kendisiyle görüşmeyi, mesajlarıma veya aramalarıma dönüş bile alamadım.

"GERÇEKTEN O KALEM KIRILMIŞ"

Bu kararı vermeden 3 gün öncesinde görüştük. Kendisine sadece şunu söyledim. 'Sayın başkanım bunlara sebep nedir? Farkında olmadan bir yanlış yaptıysak hakkınızı helal edin. Ama o yanlışı söyleyin, bilelim, düzeltelim.' Kendisi sadece, 'Geçen gün bakan beye gittin ve beni haberdar etmedin' dedi. Biz bakan beye 4 gün önce gitmiştik. Biz 6 aydır Mansur Yavaş'a ulaşamıyorduk. Gerçekten o kalem kırılmış, orada çok net bir şekilde algıladım.

Partiyle bir sıkıntımız yok, zaten işimiz de yok. Çünkü biz icra makamıyız, bizim işimiz büyükşehirle. Parti siyasetini yapar biz icraatlarımızı gerçekleştiririz. Dolayısıyla bizim her daim muhatap olmamız gereken, büyükşehir belediye başkanımızdır. O muhataplığı, o iletişimsizliği 6-7 aydır maalesef yaşıyoruz."

Kaynak: Haberler.com