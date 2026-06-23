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Rize'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Rize'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyünde meydana geldi. Rize'den Çayeli istikametine giden yolda meydana gelen trafik kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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