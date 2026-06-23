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Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti

Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Özbekistan'a karşı attığı golle 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Portekiz ile Özbekistan, Houston'da karşı karşıya geldi. 

RONALDO ATTI, PORTEKİZ ÖNDE

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ardından adını tarihe yazdırmayı başardı. Mücadelenin 6. dakikasında gelişen Portekiz atağında sağ kanattan gelen pasa ceza sahası içinde şık bir vuruş yapan Ronaldo, kaleciyi avlayarak takımını öne geçirdi. 

RONALDO'DAN BİR İLK 

Ronaldo, attığı bu golle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. 41 yaşındaki yıldız oyuncu, bu golle birlikte 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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