Donald Trump'tan kürsüde ilginç hareketler

Abd Başkanı Donald Trump’ın katıldığı bir etkinlikte, ürsüde sergilediği hareketler ve çıkardığı sıra dışı sesler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YAPTIĞI TAKLİTLERİ KİMSE ANLAMADI

Konuşması sırasında prompter dışına çıkarak doğaçlama yapan Trump, kendine has tarzıyla taklitler yaptı. Trump'ın bu teatral performansı, salondaki destekçileri tarafından yoğun alkış aldı.

Kısa sürede internette viral hale gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ve siyaset uzmanlarını ikiye böldü. Destekçileri Trump’ın bu hareketlerini "samimi ve eğlenceli" olarak nitelendirirken, muhalifleri ise bir devlet başkanına yakışmayacak ciddiyetsiz bir hitabet tarzı olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com