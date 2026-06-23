Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Eğitim camiası, bir okul müdürü ile aynı okulda görev yapan bir öğretmen arasındaki yasak aşk iddialarıyla çalkalanıyor. Müdürün eşi tarafından yakalanan ve ardından sosyal medyaya sızdırılan WhatsApp yazışmaları, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Mesajlardaki "Benim karım sensin" ifadesi ve boşanma vaatleri gündeme bomba gibi düştü.

MÜDÜRÜN EŞİ YAKALADI

İddiaya göre, bir okulda görev yapan okul müdürü ile aynı çatı altında çalışan bir öğretmenin gizli ilişkisi, müdürün eşinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Eşinin telefonundaki mesajları yakalayan kadının, bu yazışmaları ifşa etmesiyle skandal sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"YALANLAR SÖYLÜYORSUN, EŞİNİ BOŞA"

Sızdırılan ekran görüntülerinde, öğretmen ile müdür arasında geçen ve okul ortamına da taşınacağı anlaşılan diyaloglar dikkat çekti.

İşte sosyal medyada infial yaratan o yazışmalar:

Öğretmen: Eşin yanında mı?

Müdür: Evet, ne oldu?

Öğretmen: Eşinle fotoğraf paylaşıyorsun, akşama kadar benimle vakit geçirip yalanlar söylüyorsun. Eşini gerçekten boşa ya da bu ilişki bitsin.

Müdür: Her şeyi yoluna koyunca boşanacağım, biliyorsun.

Öğretmen: Bunları bırak artık, beni oyalamayı kes. Ben bu ilişkiye devam etmek istemiyorum.

Müdür: Seni seviyorum. Çocuklarım var biliyorsun, sadece doğru zamanı bekliyorum. Yarın okulda konuşuruz, böyle WhatsApp’tan olacak şey değil bu.

Öğretmen: Peki, sana karınla iyi vakit geçirmeler.

Müdür: Benim karım sensin.

Kaynak: Haberler.com