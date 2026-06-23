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Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush

Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
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Galatasaray, sözleşmesi biten ve yeni kontrat önerilen Icardi'ye daha fazla beklemek istemediklerini belirterek kararını bir an önce vermesini söyledi. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcünün ayrılık ihtimaline karşı alternatifini de belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin olası ayrılığına karşı alternatif hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu kapsamda Manchester City'li Omar Marmoush'u yeniden gündemine aldı.

ICARDI'NİN ALTERNATİFİ BELLİ

Galatasaray yönetimi, Icardi'nin menajerine "karar verilmezse transfer sürecine gireceğiz" mesajını iletti. Boş durmayan sarı-kırmızılılar, hazır transfer listesi doğrultusunda harekete geçti ve ilk hedefini Omar Marmosush olarak belirledi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Devre arasında kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu Omar Marmoush, bir kez daha Galatasaray'ın radarında. Şu anda Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'yla mücadele eden 27 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni sezonda Manchester City'de düzenli süre bulamayacak gibi görünüyor. Galatasaray, yıldız ismi satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle getirmeyi hedefliyor.

SEZON PERFORMANS

Geçen sezon Manchester City formasıyla 36 maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Mısırlı forvetin takımıyla 2029 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. 

Cemre Yıldız
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