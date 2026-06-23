Haberler

Edin Visca yuvaya geri döndü

Edin Visca yuvaya geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11 sezon boyunca RAMS Baakşehir forması giyen ve ardından Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, serbest oyuncu olarak İstanbul ekibine geri döndü.

  • Edin Visca, 11 sezon formasını giydiği RAMS Başakşehir'e geri döndü.
  • Başakşehir, Visca ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Visca, Başakşehir'de 398 maçta 110 gol ve 118 asist yaptı.

11 sezon boyunca RAMS Baakşehir forması giyen ve ardından Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'nın bordo-mavili takım ile sözleşmesi sona ermişti.

YUVASINA GERİ DÖNDÜ

Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından RAMS Başakşehir, efsane futbolcusu Edin Visca'yı renklerine bağladı. Turuncu-lacivertliler, deneyimli yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

''ÇÜNKÜ HERKES BİR GÜN EVİNE DÖNER''

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Çünkü herkes bir gün evine döner. Yuvana hoş geldin Edin! Kulübümüz, Edin Vişça ile anlaşma sağladı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Edin Vişça, kendisini 1 yıllığına yeniden turuncu-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 2011'de başlayan hikâyemizle birlikte sayısız başarılara imza attığımız, Avrupa kupalarında unutulmaz anlar yaşadığımız, kritik golleri ve asistlerleriyle nice zaferlere yürüdüğümüz ve en önemlisi Süper Lig şampiyonluğu yaşadığımız, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran Edin Vişça yeniden Başakşehir ailesine katıldı. Evine hoş geldin evlat. Yeniden birlikte, yeniden aynı hedefler için...'' ifadeleri kullanıldı. 

RAMS BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Uzun yıllar mücadele ettiği RAMS Başakşehir'de 398 maça çıkan 36 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 110 gol ve 118 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili, istifa etti

CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in çağrısı sonrası beklenen tarihi verdi
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu

Mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi

Mert Hakan'dan gelen görüntü taraftarlarda şaşkınlık yarattı
Kocasının katlettiği Helin'in nasıl öldürüldüğünü kuzeni anlattı

Helin'in nasıl katledildiğini kuzeni gözyaşları içinde anlattı
Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı

Sır gibi ölüm! Bu araçtan iki gencin cenazesi çıktı
Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi; 'Bebek yüzlü kurye' havalimanında yakalandı

Binlerce kilometre öteden geldikleri Türkiye'de böyle yakalandılar
At yarışındaki görüntüler harekete geçirdi: Ata uygunsuz müdahaleye soruşturma

Bir insan bunu nasıl yapar? Vicdansızlığın da bu kadarı
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gelme' dedi

Kılıçdaroğlu'na "Sen gelme" dedi

Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu