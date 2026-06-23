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Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
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Türkiye'de milyonlarca araç sahibinin uzun süredir tepki gösterdiği araç muayene ücretlerindeki kredi kartı komisyonu uygulaması sona eriyor. Hizmetleri 15 Ağustos 2027 itibarıyla devralacak olan TURKA, kartlı ödemelerde ek ücret alınmayacağını duyurdu. Yeni dönemde ayrıca yapay zeka destekli sistemler ve yüzlerce yeni istasyon devreye girecek.

  • Araç muayene ücretlerinin kartla ödenmesinde ek komisyon alınmayacak.
  • Yeni araç muayene sistemi 15 Ağustos 2027'de TURKA tarafından devreye alınacak.
  • 81 ilde 249 yeni nesil muayene istasyonu kurulacak ve yapay zeka ile lazer tarayıcılar kullanılacak.

Araç muayene sisteminde, sürücülerin uzun zamandır şikayetçi olduğu ödeme altyapısında ve hizmet kalitesinde köklü bir değişime gidiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda varılan mutabakat, milyonlarca araç sahibini maddi bir külfetten kurtaracak.

KARTLI ÖDEMELERDE EK KOMİSYON ALINMAYACAK

Türkiye'de araç muayene işlemlerini devralmaya hazırlanan TURKA, kamuoyuna yaptığı açıklamayla yeni dönemin ilk müjdesini verdi. Bugüne kadar araç muayene ücretlerini banka kartı veya kredi kartı ile ödeyen sürücülerden tahsil edilen ek komisyon bedeli tamamen kaldırılıyor. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, kartlı işlemlerinde muayene bedeli dışında herhangi bir ilave maliyetle karşılaşmayacak.

YENİ DÖNEM 15 AĞUSTOS 2027'DE BAŞLIYOR

Araç muayene hizmetlerindeki bu büyük dönüşüm için takvim de netleşti. Yeni sistem, 15 Ağustos 2027 tarihi itibarıyla resmen başlayacak. Bu tarihten itibaren Türkiye genelindeki tüm muayene hizmetleri TURKA tarafından yürütülecek ve altyapı baştan aşağı yeniden şekillendirilecek.

81 İLDE 249 YENİ NESİL İSTASYON KURULACAK

Hazırlanan dev planlamaya göre, fiziki altyapı da ciddi şekilde güçlendiriliyor. Türkiye'nin 81 ilinde toplam 249 yeni nesil araç muayene istasyonu vatandaşlara hizmet verecek.

Kırsal bölgelerde ve sabit istasyonlara erişimin zor olduğu noktalarda ise mobil hizmetler artırılacak. Şartnamede yer alan 75 mobil istasyona ilave olarak, ilk etapta 100 mobil istasyon daha faaliyete geçirilerek kapasite büyük oranda genişletilecek.

MUAYENEDE 'YAPAY ZEKA' VE 'LAZER' DEVRİ

15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni dönem, sadece ödeme kolaylıkları değil, aynı zamanda teknolojik bir devrim de getirecek. Yeni araç muayene sisteminde dijital teknolojiler aktif olarak kullanılacak. Bu kapsamda; yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri, çok noktalı kamera altyapıları ve hassas lazer tarayıcılar muayene süreçlerine entegre edilerek, araçların güvenlik testleri sıfır hatayla ve çok daha hızlı bir şekilde tamamlanacak.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

İnsan muayenesi 5 dakika da, araç muayenesinin 45 dakika da olduğu Ülke de yaşıyoruz.

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Haber YorumlarıVatansever:

zeka testi yaptır

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