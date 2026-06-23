Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentilerin doları güçlendirmesi, küresel altın piyasalarını baskı altına aldı. Goldman Sachs’ın ardından Alman bankacılık devi Deutsche Bank da altın fiyat tahminlerini yüzde 22’ye varan oranda düşürdü. Küresel bankaların geri adımı ve faiz endişeleriyle ons ve gram altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor.

KÜRESEL DEVLER TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Ons altının 4.140 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı süreçte, dev bankalardan peş peşe revizyon haberleri geldi. Geçen hafta Goldman Sachs'ın yıl sonu altın tahminini 500 dolar düşürerek 4.900 dolara indirmesinin ardından, Deutsche Bank da tahmini yüzde 22’ye varan oranda düşürdü.

Deutsche Bank, ons altın tahminini üçüncü çeyrek için 4.300 dolara, son çeyrek için ise 4.800 dolara çekti. Bankanın analisti Michael Hsueh, güçlü gelen ABD makroekonomik verilerinin altın üzerinde baskı yarattığını belirterek, Fed'in 3 ila 4 faiz artırımı yapması durumunda altının 3.800 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.

PİYASALARDA SON DURUM: ONS VE GRAM ALTIN ERİYOR

Haftanın ikinci işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen altın piyasasında gün içinde kayıplar derinleşti. İşte piyasalardaki son rakamlar:

Altın Fiyatları;

Ons Altın : Gün içinde yüzde 2'den fazla değer kaybederek TSİ 12.04'te 4.108 dolara kadar geriledi. Günün erken saatlerinde vadeli kontratlar da yüzde 0,5 kayıpla 4.180,50 dolardan işlem gördü.

: Gün içinde yüzde 2'den fazla değer kaybederek TSİ 12.04'te 4.108 dolara kadar geriledi. Günün erken saatlerinde vadeli kontratlar da yüzde 0,5 kayıpla 4.180,50 dolardan işlem gördü. Gram Altın (Spot): Ons altındaki sert düşüşün paralelinde sabah saatlerindeki 6.163 lira seviyesinden gerileyerek TSİ 12.04 itibarıyla 6.143 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı Piyasası: Kapalıçarşı'da gram altın 6.228 liradan satışa sunulurken, çeyrek altın ise 10.189 lira seviyesinden işlem görüyor.

Diğer Değerli Metaller;

Ons Gümüş: Aşağı yönlü sert hareketlerle TSİ 12.04'te 61,83 dolara geriledi. Günün ilerleyen saatlerinde spot gümüş yüzde 1,8 düşüşle 64,02 dolar seviyelerini gördü.

Platin ve Paladyum: Platin yüzde 1,6 kayıpla 1.651,79 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 1.256,27 dolara çekildi.

ENFLASYON VE FAİZ SARKACI ALTINI VURDU

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının düşen petrol fiyatlarından destek bulsa da bir yılın en yüksek seviyelerine yakın seyreden ABD doları karşısında zorlandığını ifade etti. Toparlanma eğilimindeki petrol fiyatları ise enflasyon endişelerini körükleyerek yüksek faiz beklentilerini artırıyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı koruma aracı kabul edilse de, yüksek faiz ortamında fırsat maliyeti nedeniyle cazibesini kaybediyor.

GÖZLER KRİTİK VERİDE VE FED ADIMLARINDA

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş gücü piyasasının istikrarlı olduğunu ve asıl odağın yüksek enflasyonun kalıcı olup olmayacağı üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Geçen haftaki Fed toplantısından önce %61 olan aralık ayında faiz artırımı olasılığı, CME FedWatch verilerine göre şu an %88 olarak fiyatlanıyor. Yatırımcılar, Fed’in para politikasına dair yönü netleştirecek olan ve bankanın en çok dikkate aldığı enflasyon göstergesi konumundaki ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisini yakın takibe aldı.

Kaynak: Haberler.com