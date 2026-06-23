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Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir

Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
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Avrupa'yı etkisi altına alması beklenen "ejderha sıcakları" için dış basında dikkat çeken uyarılar yapıldı. Aşırı sıcak hava dalgasının özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar açısından ciddi risk oluşturduğu belirtilirken, bazı değerlendirmelerde bir hafta içinde 25 bin kişinin hayatını kaybedebileceği iddia edildi. Yetkililer, Avrupa'da yaşayan vatandaşlara ve yurt dışında yakınları bulunanlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

  • Avrupa'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
  • Sıcak hava dalgası nedeniyle bir haftada 25 bin kişinin hayatını kaybedebileceği iddia ediliyor.
  • Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'da alarm seviyeleri yükseltildi.

Avrupa, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya. Meteoroloji uzmanları, Kuzey Afrika üzerinden gelen aşırı sıcak hava kütlesinin kıta genelinde etkili olacağını belirtirken, birçok ülkede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan başta olmak üzere çok sayıda ülkede alarm seviyeleri yükseltilirken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulunuyor.

"25 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

Dış basında yer alan haberlerde, "ejderha sıcakları" olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının Avrupa genelinde ciddi can kayıplarına yol açabileceği öne sürüldü.

Bazı değerlendirmelerde, sıcaklıkların özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocuklar üzerinde ölümcül sonuçlar doğurabileceği, bir haftalık süreçte can kaybı sayısının 25 bine ulaşabileceğinin iddia edildiği aktarıldı.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Uzmanlar, aşırı sıcakların yalnızca gündüz saatlerinde değil, gece boyunca da etkisini sürdüreceğine dikkat çekiyor. Özellikle büyük şehirlerde asfalt ve beton yapıların oluşturduğu ısı adası etkisinin riski artırabileceği belirtiliyor.

Sağlık uzmanları ise bol sıvı tüketilmesi, doğrudan güneş ışığından kaçınılması ve yaşlı yakınların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

YURT DIŞINDA YAKINLARI OLANLARA UYARI

Sıcak hava dalgasının Avrupa'nın büyük bölümünde etkili olmasının beklendiği süreçte, yurt dışında yaşayan milyonlarca kişi için de risk oluşabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcak havaya karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com
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