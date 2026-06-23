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Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'a kanca

Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'a kanca
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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat transferi için Fenerbahçe'den bilgi aldı. Real Betis'in de durumunu takip ettiği Faslı futbolcunun durumu, Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek.

Süper Lig devi  Beşiktaş, transfer döneminde sürpriz bir hamleyle Fenerbahçe'nin bonservisine sahip olduğu Sofyan Amrabat için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DEN BİLGİ ALDI

Siyah-beyazlılar, sarı-lacivertlilerde yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgi aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Amrabat'ı beğendiği öğrenildi. 

REAL BETIS DE TALİP

Geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak Real Betis forması giyen Amrabat'ı, İspanyol kulübü yeniden kadrosunda görmek istiyor. Real Betis, Faslı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.Amrabat'ın transfer süreci, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek.

SEZON PERFORMANSI

Real Betis'te geride kalan sezonda 23 maçta forma giyen Sofyan Amrabat, 1 gol kaydetti. 

Cemre Yıldız
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