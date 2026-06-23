Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede

Anadolu Efes ile yollarını ayırmaya hazırlanan dünyaca ünlü yıldız Shane Larkin için Fenerbahçe Beko’nun devreye girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN OPERASYON

Dubai, Kızılyıldız ve Panathinaikos gibi güçlü kulüplerin de peşinde olduğu tecrübeli gard ile sarı-lacivertli yönetimin ciddi görüşmeler yürüttüğü ve transferde bir adım öne geçtiği belirtildi.

TÜRK PASAPORTUNA SAHİP OLMASI AVANTAJ

Larkin’in Türk pasaportuna sahip olması ve ligde yerli statüsünde oynayabilmesi, Fenerbahçe Beko için bu hamleyi oldukça cazip hale getiriyor. Transfer planlaması kapsamında iki kulüp arasında önemli bir formül de masada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin, anlaşmanın bir parçası olarak milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’in Türkiye haklarını Anadolu Efes’e devretmeye hazır olduğu ifade edildi.

TRANSFERİ TAMAMLANAN İSİMLER

Öte yandan Fenerbahçe Beko, yeni sezon yapılanması doğrultusunda Marcus Bingham, Ignas Sargiunas ve Trent Forrest transferlerini tamamlarken, Isiaha Mike için de temaslarını sürdürüyor.