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Kütahya'da okul etkinliğinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 kişi hastanelik oldu

Kütahya'da okul etkinliğinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 kişi hastanelik oldu
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Kütahya'da bir okulun etkinliğinde pilav ve tavuk ikramının ardından 21 öğrenci ve 4 yetişkin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'da bir okulun etkinliğinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 25 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Meydan Mahallesi'nde bulunan Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere ve katılımcılara pilav ve tavuk ikram edildi. Etkinliğin ardından bazı öğrenciler ve yetişkinlerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Şikayetlerin artması üzerine çok sayıda kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Kütahya Şehir Hastanesi aciline gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenci ve 4 yetişkin olmak üzere toplam 25 kişi başvurdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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