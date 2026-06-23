Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, "Büyük sıkıntılar içindeyiz ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur, milletin dediği olacak" sözleriyle başlayan Özel, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na da "tarihi" olarak nitelendirdiği bir çağrıda bulundu.

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