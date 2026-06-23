Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan CHP Grup Başkanı, TBMM'de CHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Özel, Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak, "Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazım. Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, "Büyük sıkıntılar içindeyiz ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur, milletin dediği olacak" sözleriyle başlayan Özel, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na da "tarihi" olarak nitelendirdiği bir çağrıda bulundu.
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