Arnavutluk'ta 'satılık değildir' protestoları 23. gününde: Başbakan Rama'ya istifa çağrısı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor.

Başkent Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 23. gününde çok sayıda kişi İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartlar ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

Gösteriye, çeşitli ülkelerden gelen diasporadaki Arnavutların da yoğun katılımı oldu.

"Arnavutluk oligarklara satılamaz"

Göstericilerden 40 yaşındaki Ali Bruçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk günden gösteriye katıldığını söyledi.

Başbakan Edi Rama'nın istifasını istediklerini aktaran Bruçi, "İstifa etmeliydi. Bugün 23. günüm ve nefesim kesilene kadar devam edeceğim." dedi.

Bir diğer gösterici 22 yaşındaki Mario Elezi de "Arnavutluk satılık değildir" sloganına destek vermek için gösterilere katıldığını kaydetti.

Elezi, "Arnavutluk oligarklara satılamaz. Arnavutluk, Arnavutlara ve Arnavut topraklarına aittir. Protestolarımızla Edi Rama'nın istifa etmesini istiyoruz. Rama istifa edene kadar protestolarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Başbakanlık binası önündeki konuşmaların ardından göstericiler, başkent Tiran sokaklarında yürüyüş yaptı.

Başbakan Rama "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen projenin maliyetinin, yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.