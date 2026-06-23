Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
Sağ bek pozisyonun takviye yapmak isteyen Galatasaray, Göztepe forması giyen 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan için harekete geçti.
- Galatasaray, sağ bek pozisyonu için Göztepe'nin 23 yaşındaki oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı transfer listesine aldı.
- Teknik direktör Okan Buruk, Arda Okan'ın hem sağ bek hem sağ kanat oynayabilmesi nedeniyle transferine onay verdi.
- Göztepe, oyuncu için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor; Galatasaray fiyatı düşürmeye çalışıyor.
Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
HEDEFTE ARDA OKAN KURTULAN VAR
2026 Dünya Kupası'nda şanssız bir sakatlık yaşayan Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo’dan gelen kötü haber, sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi. Mevcut yabancı kuralını göz önünde bulunduran Galatasaray, sağ bek pozisyonunu yerli bir isimle takviye etme kararı aldı. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk’un raporuyla listenin ilk sırasına Göztepe’nin parlayan yıldızı Arda Okan Kurtulan yerleşti.
OKAN BURUK'UN JOKERİ OLACAK
Geçtiğimiz sezon sağ bekte çoğunlukla Roland Sallai’yi tercih eden teknik direktör Okan Buruk, Singo'nun sakatlığı sonrası Sallai'yi rahatlatacak ve ona alternatif olacak yerli bir isim istiyor. Buruk’un, hem sağ bek hem de sağ kanat olarak görev yapabilen çok yönlü yapısı nedeniyle 23 yaşındaki Arda Okan’ın transferine onay verdiği öğrenildi.
BONSERVİS PAZARLIKLARI
Galatasaray, genç oyuncunun transferini bitirmek için İzmir ekibiyle temaslarını sıklaştıracak. Göztepe, oyuncusu için 10 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep ederken, bu rakamı fazla bulan sarı-kırmızılı yönetim fiyatı aşağı çekmek için formül arayışına girdi.