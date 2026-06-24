Haberler

Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı

Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldı. Ganalı bir şaman, maç öncesi İngiliz forvet Harry Kane'e büyü yapacağını açıklayarak "Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Zaten neler yapabileceğimi kanıtladım, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum'' demişti. Maç esnasında etkisiz bir performans gösteren Kane, üst üste kaçırdığı gollerle taraftarlarını üzdü.

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta maçında İngiltere ile Gana karşılaştı. ABD'deki Boston Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz berabere bitti.

HARRY KANE'E YAPILAN BÜYÜ İŞE YARADI

Panama maçında ekranlara gelen bir şaman, İngiltere mücadelesi öncesinde harekete geçmiş ve İngiliz forvet Harry Kane'e büyü yapacağını açıklayarak "Harry Kane'e büyü yapıyorum. Tam sakatlanmayacak ama iyi de oynayamayacak'' demişti. Harry Kane, gösterdiği performansla adeta şamanı haklı çıkardı. Maç boyunca etkisiz bir oyun sergileyen ve rakip kaleye ilk şutunu 45+4'te atabilen İngiliz forvet, ikinci yarıda da ayağına gelen fırsatları da cömertçe harcayarak taraftarlarını üzdü. Yıldız isim mücadeleyi 6.4 rating ile tamamladı. 

İKİ TAKIM DA 4 PUAN

Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını 4'e yükseltti. Grubun son hafta maçında İngiltere, Panama ile karşılaşacak. Gana ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

"Yavaş" detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor

İyi niyetimin kurbanı oldum" diyenler dikkat! Cezası çok ağır olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Bodrum'daki fiyatlara bir tepki de ünlü modacı Cemil İpekçi'den

Ünlü modacı da Bodrum'daki fiyatlara isyan etti

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı

Amedspor'dan 8 gün içinde ayrılma nedenini ilk kez duyacaksınız