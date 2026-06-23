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Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri belli oldu
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Beşiktaş, Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. İşte siyah-beyazlıların rakipleri...

  • Beşiktaş, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak.
  • Takım, 1 Temmuz'da Slovakya'ya giderek 6 hazırlık maçı oynayacak.
  • Rakipler: Gyirmoth, MTE 1904 KFT, Mattersburg, Widzew Lodz, Dynamo Malzenice ve Spartak Trnava.

Yeni sezonda Vincenzo Italiano yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yeni sezon öncesi kamp planlamasına dair açıklama yaptı.

6 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya kampa gidecek olan Beşiktaş, burada 6 hazırlık maçı oynanacağını açıkladı. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların rakipleri de belli oldu. Kara Kartal; Gyirmoth, MTE 1904 KFT, Mattersburg, Widzew Lodz, Dynamo Malzenice ve Spartak Trnava ile mücadele edecek. 

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımız, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Siyah-beyazlılarımız, yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Pazar günü akşamı gerçekleştirecek.

Takımımız, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek.

Ekibimiz, Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynayacak. Türkiye saati ile maç programı şöyle:

2 Temmuz Perşembe

18.00 Beşiktaş – Gyirmoth (X-Bionic Sphere)

5 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)

10 Temmuz Cuma

18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35'er dakikadan iki devre

19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35'er dakikadan iki devre

14 Temmuz Salı

12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)

18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)"

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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