Kılıçdaroğlu'na Ayhan Bilgen'den sürpriz destek! Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak

Siyasette dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla yeniden alevlendi. Kılıçdaroğlu o dönem aldığı karardan dolayı pişman olmadığını söylerken, özellikle DEM Parti cephesi sert tepki gösterdi.

DOKUNULMAZLIK DİLEKÇESİNİ PERVİN BULDAN VE İDRİS BALUKEN DE İMZALAMIŞ

Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir destek geldi. Eski HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Pervin Buldan ve İdris Baluken'in imzasıyla o dönem TBMM'ye verilen dilekçeyi paylaştı.

"FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA KESMEK TARİHİ GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ"

Bilgen, paylaşımında şunları söyledi: "Bunda hepimizin imzası vardı! Doğru yaptık. Yine olsa yine yapmalıyız. İktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın tüm parti milletvekilleri de böyle yapmalı.

Kürsü dokunulmazlığı dışında bir suç işleme ayrıcalığı kimse için olmamalı. Şimdi faturayı Kılıçdaroğlu'na keserek linç operasyonuna kendimizi kaptırmak tarihi gerçeği değiştirmiyor."

HATİMOĞULLARI: ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLERDİK

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından Halk TV'ye katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kılıçdaroğlu’ndan bu konuda bir özür beklediklerini vurgulamıştı. Hatimoğulları, "Kılıçdaroğlu'nu izledim. Biz açıkça özür dilemesini beklerdik" diyerek, pişmanlık ifadesi beklediklerini belirtmişti.

Hatimoğulları, ayrıca sürecin başından itibaren dokunulmazlıkların kaldırılması halinde birçok siyasetçinin tutuklanacağının bilindiğine dikkat çekerek, "Yanlış gördüm, yanlış yönlendirildim demek bir erdemdir. Hala savunuyor. Bunu kabul etmiyoruz. O gün arkadaşlarımızı tutuklayan mantıkla bugün butlan atayan mantık aynıdır" ifadelerini kullanmıştı.

TARTIŞMA YARATAN DOKUNULMAZLIK ÇIKIŞI NEYDİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sürpriz ziyaret kararı, canlı yayında tartışma çıkan sözlerinin hemen ardından geldi.

Programda, geçmişte milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına verdiği destek hatırlatılarak yöneltilen "Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz" şeklindeki yoruma Kılıçdaroğlu, "Selahattin Bey'de zaten çoğunluk vardı, ona atılı terör suçlaması vardı" şeklinde yanıt vermişti.

Bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandıklarını doğrulayan Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Pişman mısınız?" sorusuna ise net bir şekilde "Hayır" cevabını vererek siyaset arenasından ve DEM Parti cephesinden tepki çekmişti.