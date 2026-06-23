Sergen Yalçın, ''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi
Beşiktaş ile yolları ayırdıktan sonra ilk kez konuşan Sergen Yalçın, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, Corendon Alanyaspor'a karşı oynadıkları maçta Ersin Destanoğlu'nun kendisine soyunma odasında 'Beni oyundan çıkar' diye yalvardığını ancak reddettiğini belirtti.
- Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Corendon Alanyaspor maçında oyundan çıkmak için ağlayarak yalvaran oyuncusunun Ersin olduğunu açıkladı.
- Sergen Yalçın, Ersin'e oyundan çıkarması halinde futbol hayatının biteceğini söyledi.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında siyah-beyazlı ekibi çalıştırdığı döneme dair çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Deneyimli teknik adam, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta baskıyı kaldıramayarak sahada gözyaşı döken ve kendisinden oyundan çıkmayı talep eden eski öğrencisinin adını ilk kez açıkladı.
''NE OLUR BENİ OYUNDAN ÇIKAR' DİYE AĞLIYOR''
Beşiktaş’taki futbolcuların üzerindeki ağır psikolojik baskılara değinen Sergen Yalçın, "Ersin konusu bir vaka. Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, şampiyonluk yaşamış bir çocuğa bunlar yapılır mı? Normal mi bunlar sizce? Çocuk devre arasında odaya geldi ağlıyor. 'Ne olur beni oyundan çıkar' diye ağlıyor soyunma odasında.'' dedi.
''OYUNDAN ÇIKARIRSAM FUTBOL HAYATIN BİTER!''
Genç oyuncunun bu teslimiyetçi tavrına tepki gösterdiğini dile getiren Sergen Yalçın, ''Çıkmayacak, çıkamazsın, oynayacaksın. Seni bugün oyundan çıkarırsam futbol hayatın biter. Çıkacaksın oynayacaksın. İsterse 150 dakika daha bağırsınlar, geçecek o kaleye. 5 tane daha gol yesen duracaksın o kalede. Yoksa futbol hayatın biter' dedim." şeklinde konuştu.