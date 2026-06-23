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İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen dev akaryakıt operasyonunda, sahte fatura ve hayali ihracatla devleti zarara uğratan bir şebekenin çökertildiğini duyurdu. Denizden de yapılan operasyon kapsamında 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı ve 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle vergi kaçıran organize bir suç örgütüne ağır darbe indirildi. Konuya ilişkin resmi açıklama, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.

KURUMLAR ARASI DEV KOORDİNASYON

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. İçişleri, Hazine ve Maliye, Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının eş güdümünde yürütülen çalışmalara dikkat çeken Gürlek; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF'nin tam koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

YILLIK 400 BİN TONLUK VURGUN DÜZENEĞİ

Soruşturmanın detaylarına göre, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren organize bir şirket yapılanmasının devleti büyük bir vergi kaybına uğrattığı tespit edildi. Şebekenin her yıl yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği belirlendi. Bu devasa ithalat üzerinden doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinin ise sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle sıfırlanmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 27 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Tespit edilen milyarlarca liralık vurgun çarkına yönelik bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı baskınların adresleri şu şekilde sıralandı: İstanbul (Merkez), Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay, Niğde.

Operasyon neticesinde yasa dışı faaliyetlerin merkezinde yer alan 6 şirkete el konulurken, suç ağının parçası olduğu değerlendirilen 10 şirkete kayyum atandı. Şebeke ile bağlantılı olduğu tespit edilen 27 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

"KAMU KAYNAKLARINI HEDEF ALANLARA MÜSAMAHA YOK"

Bakan Gürlek, ekonomik düzeni hedef alan suç yapılarına karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizerek operasyonun kararlılık mesajını şu sözlerle paylaştı:

"Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz."

Açıklamasının sonunda Bakan Gürlek; soruşturmayı titizlikle yürüten savcılık makamına, operasyonu başarıyla icra eden jandarma ekiplerine ve sürecin her aşamasında görev alan MASAK, EPDK, TMSF ve Gümrük yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

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