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NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler

NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler Haber Videosunu İzle
NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler
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Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi terör örgütlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda şüphelilerin evlerinden çıkanlar dikkat çekti. 208 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda silah, pompalı tüfek, pala, satır, çok sayıda mermi ile örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen pankart ve posterler ele geçirildi.

  • NATO Zirvesi öncesi Ankara'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 208'i yakalandı.
  • Operasyonlarda DEAŞ, DSİH, TKP/ML, TKİP, MLKP, DKP/BÖG, DHKP/C ve THKP/C terör örgütlerine mensup toplam 241 şüpheli tespit edildi.
  • Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, pompalı tüfek, pala, satır, mühimmat ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da büyük çaplı bir operasyona imza atıldı. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Farklı terör örgütlerine yönelik yürütülen 18 ayrı soruşturma dosyası birleştirilerek tek operasyon planı hazırlandı. Operasyonlar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

241 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmalar kapsamında DEAŞ terör örgütüne mensup 30, DSİH terör örgütüne mensup 23, TKP/ML terör örgütüne mensup 22, TKİP terör örgütüne mensup 20, MLKP terör örgütüne mensup 16, DKP/BÖG terör örgütüne mensup 16, DHKP/C terör örgütüne mensup 12 ve THKP/C terör örgütüne mensup 9 şüpheli olmak üzere toplam 148 şüpheli tespit edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ise; TKP/ML terör örgütüne mensup 44, DAEŞ terör örgütüne mensup 26, DHKP-C ve MLKP terör örgütleriyle irtibatlı 23 şüpheli olmak üzere toplam 93 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmalar neticesinde terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonlarda 208 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında işlem yapılan kişilerden birinin yaşanan çatışmanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen pankart, poster ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda silah, pompalı tüfek, pala, satır ve çok sayıda mühimmata da el konuldu.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı çok yönlü ve titizlikle yürüttüğü ifade edildi.

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Kaynak: Haberler.com
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