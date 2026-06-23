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Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim

Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim Haber Videosunu İzle
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
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CHP'den istifa ettikten saatler sonra AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç hakkında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, Koç'un transferden iki gün önce elini öpmek istediğini ve AK Parti'ye geçmeyeceğini söylediğini ifade etti. Elini öptürmediğini söyleyen Yavaş, "afiş indirme" iddialarına da yanıt verdi.

  • CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı.
  • Mansur Yavaş, Koç'un son görüşmede AK Parti'ye geçmeyeceğini söylediğini ve elini öpmek istediğini ancak öptürmediğini belirtti.
  • Yavaş, Koç'un afişlerinin Koç'un rahatsız olması üzerine indirildiğini ifade etti.

CHP'den istifa ettikten saatler sonra AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un parti değişikliği siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ELİMİ ÖPMEK İSTEDİ, ÖPTÜRMEDİM"

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Mansur Yavaş, Levent Koç ile son görüşmesinin cumartesi günü gerçekleştiğini belirtti. Yavaş, görüşmede Koç'un AK Parti'ye geçmeyeceğini söylediğini aktardı.

Yavaş, "İstifa sözleri duyulunca 'Beni çağırsın, davetiyesine gelmedik mi?' demiş. Biz de davet ettik, geldi. Elimi öpmek istedi, öptürmedim. Hiçbir şey yokmuş gibi gitti. 'Sırtımı sıvazlayın yeter, kimseyle işim yok. İyi yaptığım zaman 'iyi yaptın' deyin, yeter' dedi. Ondan sonra böyle oldu işler." dedi.

"GEÇMEYECEKSEN AÇIKLAMA YAP DEDİM"

Koç'un parti değiştirme kararından haberdar olmadığını ifade eden Yavaş, görüşmenin ardından pazartesi gününe kadar yalnızca birkaç mesajla iletişim kurduklarını söyledi. Yavaş, bu mesajlarda da Koç'tan AK Parti'ye geçmeyecekse kamuoyuna açıklama yapmasını istediğini belirtti.

AFİŞ İNDİRME İDDİALARINA YANIT

Levent Koç hakkında ortaya atılan afiş indirme iddialarına da değinen Mansur Yavaş, küçük belediyelerin birçok projeyi büyükşehir desteğiyle gerçekleştirebildiğini söyledi.

Yavaş, "Her şeyi ben yaptım' diye anlatıyormuş sağda solda. Büyükşehir desteği olmadan bir şey yapma şansı yok küçük belediyelerin. Bizim de yaptıklarımız oluyordu, afişini astık. Rahatsız olduğundan biz indirdik. Cumartesi gelip böyle deyince "İndirelim bari" dedik, indirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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