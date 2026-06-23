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Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada

Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 'güç sıralamasında' ilk sırada
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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, güç sıralamasında ilk sırayı koruyor. FIBA, Türkiye'nin EuroBasket 2025 finalistinin büyük bir kısmını kadrosunda tutmasının liderliklerini sağladığını belirtti.

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıradaki yerini korudu.

''12 OYUNCUSUNDAN 11'İ GERİ DÖNDÜ''

FIBA'dan yaptığı açıklamada "Kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye, listenin başında kalmalıydı çünkü EuroBasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ TAKİP EDEN ÜLKELER

A Milli Erkek Basketbol Takımımızı sıralamada Fransa, İspanya, Sırbistan ve Polonya gibi güçlü ülkeler takip etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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