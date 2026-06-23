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Messi'nin gollerine hiç tepki vermeyen IShowSpeed, Ronaldo'nun golünde bakın ne yaptı

Messi'nin gollerine hiç tepki vermeyen IShowSpeed, Ronaldo'nun golünde bakın ne yaptı Haber Videosunu İzle
Messi'nin gollerine hiç tepki vermeyen IShowSpeed, Ronaldo'nun golünde bakın ne yaptı
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Cristiano Ronaldo hayranı olan sosyal medya içerik üreticisi IShowSpeed, Arjantin'in oynadığı maçları tribünden izlemiş ve Lionel Messi'nin attığı gollere sevinmemişti. Portekiz'in maçında da stadyumdaki yerini alan ünlü yayıncı, Ronaldo'nun attığı gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Portekiz ile Özbekistan, Houstan'da karşı karşıya geldi. 

MESSI'NİN GOLLERİNDE SEVİNMEMİŞTİ

Dünyaca ünlü sosyal medya içerik üreticisi IShowSpeed, futbol dünyasının dev rekabetini tribünlere taşımaya devam ediyor. Sıkı bir Cristiano Ronaldo hayranı olarak bilinen ünlü yayıncı, geçtiğimiz gün oynanan Arjantin’in maçlarını stadyumdan takip etmişti. Lionel Messi’nin attığı goller karşısında adeta çıtını çıkarmayan Speed, tepkisizliğiyle sosyal medyada gündem olmuştu.

RONALDO'NUN GOLÜNDE ÇILDIRDI

Beklenen an ise Portekiz’in mücadelesinde yaşandı. Yine tribündeki yerini alan ünlü yayıncı, idolü Cristiano Ronaldo’nun Özbekistan karşısında topu ağlarla buluşturduğu o anlarda adeta çılgına döndü. Ronaldo’nun golüyle büyük bir sevinç patlaması yaşayan Speed, ikonik sevinç gösterilerini ardı ardına sıraladı. Fenomen isim, o tarihi ve coşkulu anları canlı yayınında takipçilerine anbean aktararak yine kırılması güç bir izlenme rekoruna imza attı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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