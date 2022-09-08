Terme Haberleri - Terme Haber - Haberler

Rektör Ünal: "Samsun, Türkiye'de fındık üretiminin en fazla olduğu ikinci il"

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Samsun ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Samsun Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?

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