Terme Haberleri - Terme Haber - Haberler

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Terme Haberleri

Terme haber, Terme son dakika haberleri ve gelişmeleri.

109 can kurtardılar

109 can kurtardılar

Terme - 9 Dakika Önce
Samsun haber: Terme'de Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi uygulanacak

Samsun haber: Terme'de Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi uygulanacak

Terme - 23 Dakika Önce
Samsun haber... Samsun'da yağış nedeniyle yollar çöktü, birçok yerde su birikintisi oluştu

Samsun haber... Samsun'da yağış nedeniyle yollar çöktü, birçok yerde su birikintisi oluştu

Terme - 5 Saat Önce
Son dakika haber: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber: Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Terme - 05.09.2022
VALİ KIRBIYIK: ARAÇLARIN TAHLİYESİ YAPILDI

VALİ KIRBIYIK: ARAÇLARIN TAHLİYESİ YAPILDI

Terme - 03.09.2022
Son dakika haberleri... Samsun'da 3. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Samsun'da 3. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Terme - 02.09.2022
Hafif ticari aracın üzerinde taşınan kanepe görenleri şaşırttı

Hafif ticari aracın üzerinde taşınan kanepe görenleri şaşırttı

Terme - 27.08.2022
Son dakika haber! Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü

Son dakika haber! Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 1 ölü

Terme - 26.08.2022
Son dakika haberi: Fındık bahçesine giderken ATV'den düşen kadın öldü

Son dakika haberi: Fındık bahçesine giderken ATV'den düşen kadın öldü

Terme - 26.08.2022
Mevsimlik tarım işçilerinin fındık hasadı mesaisi sürüyor

Mevsimlik tarım işçilerinin fındık hasadı mesaisi sürüyor

Terme - 25.08.2022
Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Terme - 25.08.2022
Son dakika haber... Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Son dakika haber... Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Terme - 24.08.2022
Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Terme - 20.08.2022
Son dakika haber | Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Son dakika haber | Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Terme - 20.08.2022

Samsun haber... Samsun'da yağış nedeniyle yollar çöktü, birçok yerde su birikintisi oluştu
Samsun haber! Terme Belediyesi talep fazlası karpuzu tarladan alarak vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Samsun haber! Terme Belediyesi talep fazlası karpuzu tarladan alarak vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Terme - 19.08.2022
Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı

Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı

Terme - 18.08.2022
Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücüye adli kontrol

Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücüye adli kontrol

Terme - 17.08.2022
Son dakika haberi: Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı

Son dakika haberi: Katı atık toplayan şahsın ölümüne yol açan sürücü yakalandı

Terme - 17.08.2022
jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi

jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Terme - 16.08.2022
Samsun gündem haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Samsun gündem haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Terme - 16.08.2022
Tarlada üzerine direk düşen şahıs ağır yaralandı

Tarlada üzerine direk düşen şahıs ağır yaralandı

Terme - 15.08.2022
Son dakika haber... El freni çekilmeyen midibüs devrildi: 3 yaralı

Son dakika haber... El freni çekilmeyen midibüs devrildi: 3 yaralı

Terme - 15.08.2022
Samsun haber! Samsun'da fındık hasadına erken başlandı

Samsun haber! Samsun'da fındık hasadına erken başlandı

Terme - 11.08.2022
Rektör Ünal: 'Samsun, Türkiye'de fındık üretiminin en fazla olduğu ikinci il'

Rektör Ünal: "Samsun, Türkiye'de fındık üretiminin en fazla olduğu ikinci il"

Terme - 11.08.2022
Samsun haber: Samsun'da yol ve taş ocağı eylemi

Samsun haber: Samsun'da yol ve taş ocağı eylemi

Terme - 10.08.2022
Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden Zekiye Şeker'in cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden Zekiye Şeker'in cenazesi toprağa verildi

Terme - 09.08.2022
Ordu haberi! ORDU'DAKİ KAZADA ÖLEN 2 FINDIK İŞÇİSİ TOPRAĞA VERİLDİ, MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Ordu haberi! ORDU'DAKİ KAZADA ÖLEN 2 FINDIK İŞÇİSİ TOPRAĞA VERİLDİ, MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Terme - 09.08.2022
Son Dakika | Fındık işlerinin geçirdiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Son Dakika | Fındık işlerinin geçirdiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Terme - 08.08.2022
Kastamonu haber | FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2'Sİ AĞIR 20 YARALI

Kastamonu haber | FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2'Sİ AĞIR 20 YARALI

Terme - 08.08.2022
Son dakika haber! Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Son dakika haber! Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Terme - 08.08.2022
Kastamonu 3. sayfa haberleri: Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı

Kastamonu 3. sayfa haberleri: Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı

Terme - 08.08.2022
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 2 yaralı

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 2 yaralı

Terme - 07.08.2022
Samsun 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun 3. sayfa: Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Terme - 07.08.2022
Son dakika haberi: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Terme - 07.08.2022
Başkan Kılıç'tan yeni yaşam alanında inceleme

Başkan Kılıç'tan yeni yaşam alanında inceleme

Terme - 06.08.2022
Samsun haberleri! Samsun'da Mhrs Göz Muayenesi İçin Terme'ye Kardiyoloji İçin Bafra'ya Randevu Verdi

Samsun haberleri! Samsun'da Mhrs Göz Muayenesi İçin Terme'ye Kardiyoloji İçin Bafra'ya Randevu Verdi

Terme - 02.08.2022
Samsun gündem: Samsun'dan kısa kısa

Samsun gündem: Samsun'dan kısa kısa

Terme - 02.08.2022
Son dakika haber... Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilden 2,5 ton atık ve çöp toplandı

Son dakika haber... Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilden 2,5 ton atık ve çöp toplandı

Terme - 02.08.2022
Trabzon haberi | Samsun'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri, Trabzon'da defnedildi

Trabzon haberi | Samsun'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri, Trabzon'da defnedildi

Terme - 30.07.2022
Kız istemeden dönen anne ile oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Kız istemeden dönen anne ile oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Terme - 30.07.2022
Son dakika haberleri... Kız isteme dönüşü kaza: Anne-oğul öldü, 3 yaralı

Son dakika haberleri... Kız isteme dönüşü kaza: Anne-oğul öldü, 3 yaralı

Terme - 29.07.2022
Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Terme - 29.07.2022
Tırın taşıdığı 40 tonluk pres makinesi yola devrildi

Tırın taşıdığı 40 tonluk pres makinesi yola devrildi

Terme - 26.07.2022
Samsun, Cazibe Merkezlerini Destekleme kapsamında 14,4 milyon lira hibe desteği alacak

Samsun, Cazibe Merkezlerini Destekleme kapsamında 14,4 milyon lira hibe desteği alacak

Terme - 26.07.2022
Son dakika gündem: Sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem: Sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Terme - 25.07.2022
Son dakika haberi... Samsun'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Son dakika haberi... Samsun'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Terme - 25.07.2022
Akşener, Üç Günlük Karadeniz Turunu Tamamladı: 'Fındık Taban Fiyatı 74 Lira, Çeltik 15 Lira'

Akşener, Üç Günlük Karadeniz Turunu Tamamladı: "Fındık Taban Fiyatı 74 Lira, Çeltik 15 Lira"

Terme - 23.07.2022
Akşener, derdini dinlediği gence kulağındaki küpeyi çıkarıp hediye etti

Akşener, derdini dinlediği gence kulağındaki küpeyi çıkarıp hediye etti

Terme - 22.07.2022
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Terme - 22.07.2022
Meral Akşener: 'Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir'

Meral Akşener: "Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir"

Terme - 22.07.2022
Samsun bayram namazı saat kaçta? Samsun Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Samsun bayram namazı saati

Samsun bayram namazı saat kaçta? Samsun Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Samsun bayram namazı saati

Terme - 08.07.2022
Samsun ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Samsun Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?

Samsun ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Samsun Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?

Terme - 30.04.2022
Amasya, Siirt, Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 21 Mart Amasya, Siirt, Erzurum kar tatili ilan edildi mi?

Amasya, Siirt, Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 21 Mart Amasya, Siirt, Erzurum kar tatili ilan edildi mi?

Terme - 21.03.2022
Kars, Samsun, Ordu okullar tatil mi? SON DAKİKA 21 Mart Kars, Samsun, Ordu kar tatili ilan edildi mi?

Kars, Samsun, Ordu okullar tatil mi? SON DAKİKA 21 Mart Kars, Samsun, Ordu kar tatili ilan edildi mi?

Terme - 21.03.2022
Rize, Artvin, Iğdır okullar tatil mi? SON DAKİKA 21 Mart Pazartesi Rize, Artvin, Iğdır kar tatili ilan edildi mi?

Rize, Artvin, Iğdır okullar tatil mi? SON DAKİKA 21 Mart Pazartesi Rize, Artvin, Iğdır kar tatili ilan edildi mi?

Terme - 21.03.2022

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