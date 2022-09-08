Terme Haberleri - Terme Haber - Haberler

Terme Haberleri
Terme haber, Terme son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Samsun haber: Terme'de Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi uygulanacak
Samsun haber... Samsun'da yağış nedeniyle yollar çöktü, birçok yerde su birikintisi oluştu
Samsun haber! Terme Belediyesi talep fazlası karpuzu tarladan alarak vatandaşlara ücretsiz dağıttı
Son dakika haberleri... Trafik kazasında hayatını kaybeden Zekiye Şeker'in cenazesi toprağa verildi
Ordu haberi! ORDU'DAKİ KAZADA ÖLEN 2 FINDIK İŞÇİSİ TOPRAĞA VERİLDİ, MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Kastamonu haber | FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2'Sİ AĞIR 20 YARALI
Son dakika haber! Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Kastamonu 3. sayfa haberleri: Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı
Samsun haberleri! Samsun'da Mhrs Göz Muayenesi İçin Terme'ye Kardiyoloji İçin Bafra'ya Randevu Verdi
Son dakika haber... Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilden 2,5 ton atık ve çöp toplandı
Trabzon haberi | Samsun'daki trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri, Trabzon'da defnedildi
Samsun, Cazibe Merkezlerini Destekleme kapsamında 14,4 milyon lira hibe desteği alacak
Akşener, Üç Günlük Karadeniz Turunu Tamamladı: "Fındık Taban Fiyatı 74 Lira, Çeltik 15 Lira"
Samsun bayram namazı saat kaçta? Samsun Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Samsun bayram namazı saati
Samsun ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Samsun Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?
Amasya, Siirt, Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 21 Mart Amasya, Siirt, Erzurum kar tatili ilan edildi mi?
Kars, Samsun, Ordu okullar tatil mi? SON DAKİKA 21 Mart Kars, Samsun, Ordu kar tatili ilan edildi mi?
Rize, Artvin, Iğdır okullar tatil mi? SON DAKİKA 21 Mart Pazartesi Rize, Artvin, Iğdır kar tatili ilan edildi mi?
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