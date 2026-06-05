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Samsun Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker kimdir, kaç yaşında, nereli? Rümeysa Eker istifa mı etti, neden istifa etti?

Samsun Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker kimdir, kaç yaşında, nereli? Rümeysa Eker istifa mı etti, neden istifa etti?
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Samsun'un Terme ilçesinde belediye meclis üyeliği görevini yürüten Rümeysa Eker, son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından vatandaşlar, "Rümeysa Eker kimdir, kaç yaşında, nereli?" ve "Rümeysa Eker istifa etti mi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker hakkında yaşanan son gelişmeler, siyasi gündemde dikkat çekti. Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımının ardından istifa ettiği açıklanan Eker'in hayatı ve siyasi geçmişi araştırılmaya başlandı. Rümeysa Eker kimdir, kaç yaşında ve nereli? AK Parti'den istifa ettiği belirtilen Rümeysa Eker neden gündem oldu? İşte kamuoyunun merak ettiği detaylar...

RÜMEYSA EKER KİMDİR?

Rümeysa Eker, Samsun'un Terme ilçesinde siyasi faaliyetlerde bulunan ve genç yaşta belediye meclis üyeliği görevine seçilen bir siyasetçidir. AK Parti çatısı altında siyasi kariyerini sürdüren Eker, 24 yaşında olması nedeniyle Türkiye'nin en genç belediye meclis üyeleri arasında gösteriliyordu. Siyasete AK Parti Gençlik Kolları'nda başlayan Eker, burada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Terme Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

RÜMEYSA EKER HANGİ PARTİDEN?

Rümeysa Eker, Terme Belediye Meclisi'nde AK Parti kontenjanından görev yapan bir meclis üyesiydi. Siyasi çalışmalarını uzun süre AK Parti bünyesinde sürdüren Eker, aynı zamanda partinin gençlik yapılanmalarında da aktif olarak yer aldı.

RÜMEYSA EKER İSTİFA MI ETTİ?

Evet. Rümeysa Eker, kamuoyunda geniş yankı uyandıran sosyal medya paylaşımının ardından hem AK Parti üyeliğinden hem de Terme Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

RÜMEYSA EKER NEDEN İSTİFA ETTİ?

Rümeysa Eker'in istifası, sosyal medya hesabından yaptığı ve Atatürkçüler ile Kemalistleri hedef aldığı gerekçesiyle yoğun tepki çeken paylaşımın ardından gündeme geldi. Söz konusu paylaşım Terme Belediye Meclisi toplantısında da tartışma konusu olurken, CHP'li meclis üyeleri durumu protesto ederek salonu terk etti. Kamuoyunda oluşan tepkiler ve yaşanan tartışmalar sonrasında Eker, hem parti üyeliğinden hem de belediye meclis üyeliği görevinden ayrıldığını duyurdu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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