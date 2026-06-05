Samsun Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker kimdir, kaç yaşında, nereli? Rümeysa Eker istifa mı etti, neden istifa etti?

Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker hakkında yaşanan son gelişmeler, siyasi gündemde dikkat çekti. Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımının ardından istifa ettiği açıklanan Eker'in hayatı ve siyasi geçmişi araştırılmaya başlandı. Rümeysa Eker kimdir, kaç yaşında ve nereli? AK Parti'den istifa ettiği belirtilen Rümeysa Eker neden gündem oldu? İşte kamuoyunun merak ettiği detaylar...

RÜMEYSA EKER KİMDİR?

Rümeysa Eker, Samsun'un Terme ilçesinde siyasi faaliyetlerde bulunan ve genç yaşta belediye meclis üyeliği görevine seçilen bir siyasetçidir. AK Parti çatısı altında siyasi kariyerini sürdüren Eker, 24 yaşında olması nedeniyle Türkiye'nin en genç belediye meclis üyeleri arasında gösteriliyordu. Siyasete AK Parti Gençlik Kolları'nda başlayan Eker, burada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Terme Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.