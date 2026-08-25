Terme'de kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı

Samsun'un Terme ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Terme ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.A. (27) ile R.V. (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya kavga eden şahıslarında arkadaşları dahil oldu. Taraflar arasında karşılıklı darp olayı yaşanırken, kavgaya karışan B.A. ile R.V. bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili Ş.A. ve Y.C.A. gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı